AVISO - Pressegespräch: Ökologisierung des Straßengüterverkehrs, 8.4.2021, 11 Uhr

Wien (OTS) - Prognosen zufolge wird der Güterverkehr in und durch Österreich in den kommenden Jahrzehnten weiterhin stark zunehmen. Um die verpflichtenden EU-Klimaziele zu erreichen, muss Österreich umgehend Maßnahmen setzen. Diese gilt es auf Basis wissenschaftlicher Grundlagen zu definieren. Der Zentralverband Spedition & Logistik hat deshalb eine Studie zur Wirksamkeit von CO2-Reduktionsmaßnahmen im Straßengüterverkehr in Auftrag gegeben. Zur Vorstellung der Ergebnisse und der daraus folgenden Handlungsfelder laden wir Sie herzlich ein zum

Pressegespräch

Ökologisierung des Straßengüterverkehrs

am 8. April 2021 um 11:00 Uhr

Ihre Gesprächspartner:

Univ. Prof. Dr. Sebastian Kummer , Wirtschaftsuniversität Wien

, Wirtschaftsuniversität Wien KommR Alexander Friesz , Präsident Zentralverband Spedition & Logistik, Vorstandsmitglied Lagermax Gruppe

, Präsident Zentralverband Spedition & Logistik, Vorstandsmitglied Lagermax Gruppe Mag. Wolfram Senger-Weiss , Vize-Präsident Zentralverband Spedition & Logistik, Vorsitzender der Geschäftsleitung Gebrüder Weiss

, Vize-Präsident Zentralverband Spedition & Logistik, Vorsitzender der Geschäftsleitung Gebrüder Weiss DI Peter Umundum , Vize-Präsident Zentralverband Spedition & Logistik, Vorstand Paket & Logistik, Österreichische Post AG

, Vize-Präsident Zentralverband Spedition & Logistik, Vorstand Paket & Logistik, Österreichische Post AG Moderation: Mag. Oliver Wagner, Geschäftsführer Zentralverband Spedition & Logistik

