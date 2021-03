Großes Musical-TV-Konzert der Vereinigten Bühnen Wien

VBW-Stars singen die schönsten Musical-Melodien in ORF III

Wien (OTS) - Der 11. April 2021 steht bei ORF III ganz im Zeichen des Musicals: im Rahmen der Konzertreihe „Wir spielen für Österreich“ wird an diesem Abend das große Musical-TV-Konzert der Vereinigten Bühnen Wien aus dem Wiener Ronacher gezeigt. Eigens von den Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, kreiert, soll dieses Konzert in Zeiten von geschlossenen Theatern ein kräftiges Lebenszeichen der VBW-Musicalsparte sein. Begleitet vom großartigen VBW-Orchester präsentieren die Musicalstars Carin Filipčić, Maya Hakvoort, Vanessa Heinz, Wietske van Tongeren, Gino Emnes, Oedo Kuipers, Lukas Perman und Mark Seibert in eindrucksvollem Ambiente die schönsten VBW-Musical-Melodien. Durch das Programm führt Hausherr und VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck, der auch für das künstlerische Konzept verantwortlich zeichnet. Die Zuseherinnen und Zuseher dürfen sich auf die beliebtesten Songs aus den Erfolgsproduktionen ELISABETH, REBECCA, DER BESUCH DER ALTEN DAME, DON CAMILLO & PEPPONE, MOZART, SCHIKANEDER und TANZ DER VAMPIRE freuen.



Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer: „Wir freuen uns ganz besonders, dass wir mit den Vereinigten Bühnen Wien in der ORF-Konzertreihe ‚Wir spielen Österreich‘ großes Musical aus dem Ronacher zeigen können. Denn Kultur braucht auch in schwierigen Zeiten eine Bühne und ein Publikum. Genau das wollen wir mit dem Musical-TV-Konzert gemeinsam mit dem ORF bieten. Die Show bringt die beliebtesten Musical-Stars und die besten Hits aus unseren Erfolgsproduktionen direkt nach Hause ins Wohnzimmer. Wir wünschen gute Unterhaltung und freuen uns auf ein Wiedersehen ‚Live‘ in unseren Häusern, sobald es wieder möglich ist.“



VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Die Kultur darf auch in diesen herausfordernden Zeiten nicht zum Stillstand kommen. Wir wollen mit diesem eigens von uns konzipierten TV-Konzert ein kräftiges Lebenszeichen aus dem Ronacher an unser Publikum senden. Wir danken ORF-III Programmgeschäftsführer Peter Schöber und seinem Team für diese erneute Möglichkeit der Zusammenarbeit. Freuen Sie sich auf die schönsten VBW-Musical-Melodien, neu interpretiert von unseren Stars, und erleben Sie die Faszination des Musicals an diesem magischen TV-Musiktheaterabend direkt bei Ihnen Zuhause.“



VBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay: „Kultur, als wichtiger Teil unseres Lebens, erhält in der Pandemie besonderen Raum in den audiovisuellen Medien und im Fernsehen. Ich wünsche mir, dass dieses Programm nicht nur die österreichischen Zuschauer*innen erfreut, sondern auch weltweit im internationalen Vertrieb das Publikum faszinieren wird. Ganz besonders freut uns, dass neben der Ausstrahlung von VBW-Opernproduktionen nun wieder ein Musicalschwerpunkt auf ORF III gesetzt wird. Danke dafür an ORF III Programmchef Peter Schöber. Die VBW-TV-Gala und im Anschluss unsere jüngste Erfolgsproduktion „I Am From Austria“ für unsere Gäste verfügbar zu machen ist in Zeiten geschlossener Theaterhäuser ein wichtiges Zeichen. Ich danke VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck, allen beteiligten Künstler*innen und Mitarbeiter*innen für ihren immensen Einsatz, wünsche unserem Publikum viel Vergnügen und freue mich auf ein Wiedersehen in unseren Häusern.“



O RF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „Als wir vor rund einem Jahr, zu Beginn dieser Pandemie, den ersten Musical-Abend in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Bühnen Wien realisierten, sendeten Publikumslieblinge wie Lukas Perman und Maya Hakvoort aus dem Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses ein musikalisches Lebenszeichen an ihr Publikum und an die österreichische Kulturszene. Umso mehr freut es mich, für das zweite Konzert in eine Musical-Heimstätte der VBW, das Wiener Ronacher, einzukehren und den Genre-Fans via ORF III nach langer Pause wieder Zugang zu ihren Lieblingen zu ermöglichen. Mein großer Dank gilt Geschäftsführer Franz Patay und Intendant Christian Struppeck, deren Engagement nicht nur dieses besondere Musical-Konzert ermöglicht, sondern dem ORF-III-Publikum auch im Rahmen der neuen ‚Kultur Heute‘-Rubrik ‚Talk Time‘ die schönsten Musical-Melodien ins heimische Wohnzimmer bringt.“

Musical-Schwerpunktabend mit VBW-Musicalstars und I AM FROM AUSTRIA

Im Anschluss an das große TV-Konzert zeigt der ORF ein weiteres VBW-Highlight:



Das VBW-Erfolgsmusical I AM FROM AUSTRIA in der Original-Inszenierung aus dem Raimund Theater von Andreas Gergen mit Publikumslieblingen wie u.a. Iréna Flury, Lukas Perman, Elisabeth Engstler, Andreas Steppan, Dolores Schmidinger oder Martin Bermoser in den Hauptrollen wird ebenfalls am 11. April 2021 in ORF III zu sehen sein. Das Musical von Titus Hoffmann und Christian Struppeck mit den größten Hits von Rainhard Fendrich hat seit seiner Weltpremiere im September 2017 die Herzen des Publikums erobert. Nach zwei fast ausverkauften Spielzeiten in Wien feierte die Produktion im Oktober 2019 umjubelte Erstführung in Japan und zählt nach zwei ebenfalls ausverkauften Aufführungsserien in Takarazuka / Osaka und Tokio weltweit eine Dreiviertel-Million Besucher*innen.

Das große Musical-TV-Konzert der Vereinigten Bühnen Wien

Sonntag 11. April 2021 um 20:15 Uhr in ORF III

Mit Carin Filipčić, Maya Hakvoort, Vanessa Heinz, Wietske van Tongeren, Gino Emnes, Oedo Kuipers, Lukas Perman, Mark Seibert und dem Orchester der Vereinigten Bühnen Wien unter der Leitung von Herbert Pichler und Michael Römer. Künstlerische Gesamtleitung: Christian Struppeck. Bildregie und Kamera: Gregory Glaser / Sancho Pansa Film.

Bildmaterial: https://cloud.vbw.at/index.php/s/XBYBC6Aw5Z7AW7q

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen und Information:

Mag.a (FH) Monika Bjelik

Vereinigte Bühnen Wien

Leitung Kommunikation Musical

Telefon: +43 1 588 30 1513

E-Mail: monika.bjelik @ vbw.at

www.musicalvienna.at