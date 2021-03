„Schirm-Gedichte Klassik Edition“: Klassische Lyrik im ORF TELETEXT und in Ö1

Wien (OTS) - „Man sollte alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen“ – Dieser Empfehlung Goethes aus „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ folgend, zeigt sich der ORF TELETEXT ab 1. April wieder von einer anderen, ungewohnten Seite und präsentiert in Kooperation mit Ö1 unter dem Titel „Schirm-Gedichte Klassik Edition“ Lyrik von bekannten Dichterinnen und Dichtern. Die Aktion knüpft an die von Februar 2016 bis Februar 2017 gezeigte erste „Schirm-Gedichte“-Reihe an, die nach dem Fernsehbildschirm, über den sie im ORF TELETEXT ausgestrahlt wird, benannt ist.

Im April und Mai wird jeden Tag ein neues, von Ö1 für diese Aktion ausgewähltes Gedicht ab der ORF TELETEXT-Seite 490 zu entdecken sein. Auf dem Programm stehen dieses Mal klassische Gedichte von 36 Dichterinnen und Dichtern der letzten Jahrhunderte, unter anderem von Johann Wolfgang von Goethe, Rainer Maria Rilke, Marie von Ebner-Eschenbach, Wilhelm Busch, Else Lasker-Schüler, Rainer Maria Rilke, Karl Kraus, Joachim Ringelnatz und Friedrich Hölderlin. Der ORF TELETEXT wird damit wieder zu einer Plattform, die nicht nur über Kunst – in diesem Fall Lyrik – berichtet, sondern diese gleich im eigenen Medium präsentiert und den Leserinnen und Lesern so auch ein wenig zusätzliche Freude und Ablenkung von Alltagssorgen bieten will.

Auf Ö1 ist jeden Samstag im April sowie am 1. Mai in „Guten Morgen Österreich“ (jeweils um 6.45 Uhr) ein Gedicht der „Schirm-Gedichte Klassik Edition“ zu hören. Außerdem wird Petra Morzé am 2. Mai in einer Spezialausgabe der Ö1-Sendung „Du holde Kunst“ (8.15 Uhr) ausgewählte Beispiele bringen.

Ab Anfang Juni können die ORF TELETEXT-Leserinnen und -Leser sowie Ö1-Hörerinnen und -Hörer schließlich ihr klassisches Lieblings-„Schirm-Gedicht“ auswählen und eine von 20 Sammlungen mit allen 61 Gedichten gewinnen.

