LH-Stv. Pernkopf/LR Königsberger-Ludwig: Bereits mehr als 5 Millionen Corona-Testungen in Niederösterreich

Testangebot in Neunkirchen wird massiv ausgeweitet

St. Pölten (OTS/NLK) - Als erstes Bundesland hat Niederösterreich nun eine Schallmauer durchbrochen. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig berichten: „Bereits mehr als 5 Millionen Corona-Testungen wurden bei uns durchgeführt. Testen ist eine der wichtigsten und wirkungsvollsten Säulen im Kampf gegen die Pandemie und hilft, Ansteckungen zu finden und Infektionsketten zu durchbrechen. In 400 Teststraßen in Gemeinden und Betrieben werden derzeit bis zu 100.000 Tests pro Tag abgewickelt, alleine in den letzten sieben Tagen eine halbe Million! Danke an die Gemeinden, Bürgermeister und vielen Freiwilligen. Wir werden diese Testkapazitäten weiterhin brauchen und auch ausbauen.“

Noch weiter ausgebaut werden soll das Testangebot nun auch im Bezirk Neunkirchen. Alleine in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen werden die Testfrequenz und die Standorte massiv erweitert. Bürgermeister Herbert Osterbauer dazu: „Schon ab nächster Woche kommen vier weitere Teststandorte hinzu, die Testzeiten werden verdreifacht. Man kann sich dann von Montag bis Sonntag von 7.00 bis 19.00 Uhr auf das Corona-Virus testen lassen, am Bahnhof Neunkirchen von Montag bis Samstag schon ab 5.00 Uhr bis um 9.00 Uhr, um auch den Morgenpendlern ein Angebot zu schaffen. Damit schützen wir die Gesundheit der Neunkirchner und bekämpfen gemeinsam die Pandemie.“ Die neuen Standorte sind bei der Firma Tritec, Panoramapark, Bahnhof, Parkplatz Postgasse und auch weiterhin im Erholungszentrum. Auch im gesamten Bezirk Neunkirchen sollen die Testkapazitäten in den nächsten Tagen weiter erhöht werden.

Pernkopf und Königsberger-Ludwig: „Wir appellieren an alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die umfangreichen Testangebote gerade jetzt vor den Osterfeiertagen zu nutzen. Gehen wir testen, bleiben wir gesund!“

