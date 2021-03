ORF III am Gründonnerstag: Live-Gottesdienst aus dem Dom in St. Pölten und dreiteiliger Themenabend im Zeichen Jesu

Mit: Doku-Doppel „Das Bibelrätsel: Der Mann aus Nazareth“ und „Jesu letzte Tage“ sowie Mel Gibsons Spielfilm „Die Passion Christi“

Wien (OTS) - Der Gründonnerstag am 1. April 2021 steht in ORF III Kultur und Information ganz im Zeichen des Osterfestes. Am Morgen wird der Programmtag mit einer Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.45 Uhr) eröffnet.

In Zusammenarbeit mit der ORF-Religion überträgt ORF III heuer erstmals alle drei Gottesdienste des Triduum Sacrum, dem Zeitraum der heiligen Woche zwischen der Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstagabend und der Auferstehungsfeier in der Osternacht. Diözesanbischof Alois Schwarz führt im Vor- bzw. Hauptabend durch die Live-Gottesdienste aus St. Pölten. Den Beginn macht in „ORF III LIVE“ um 19.00 Uhr der „Gründonnerstags-Gottesdienst aus dem Dom in St. Pölten“.

„Kultur Heute“ meldet sich anschließend um 20.05 Uhr – u. a. mit einer neuen Ausgabe von „Coffee to go“, in der Ani Gülgün-Mayr den Kammersänger Piotr Beczała vor dem Schwarzen Kameel trifft. Mit einem starken Espresso in der Hand führt der Spaziergang weiter Richtung Oper, ehe Beczała beim Uhrenmuseum seine Liebe zu Antiquitäten bekennt. Anschließend überrascht Ani Gülgün-Mayr den polnischen Sänger im „Piotrowski“ mit den besten Pierogi der Stadt.

Einen dreiteiligen Themenabend ganz im Zeichen Jesu präsentiert ORF III ab 20.15 Uhr, beginnend mit der Doku „Das Bibelrätsel: Der Mann aus Nazareth“. Die Forschung ist vom Missverhältnis zwischen den epochalen Folgen seines Lebens und den dürftigen historischen und archäologischen Spuren geprägt. Welche biblischen Ereignisse lassen sich tatsächlich belegen? Und wer war Jesus von Nazareth wirklich? Das Bibelrätsel begibt sich auf die Suche nach Antworten. Anschließend versucht „ORF III Spezial“ in einer weiteren Doku, „Jesu letzte Tage“ (21.05 Uhr) zu rekonstruieren.

Um 22.00 Uhr folgt mit „Die Passion Christi“ aus dem Jahr 2004 Mel Gibsons epische Verfilmung von Jesus’ Leidensgeschichte. Nach dem Verrat durch Judas und der Festnahme Jesus von Nazareths (James Caviezel) im Garten Gethsemane beginnt ein langer, qualvoller Leidensweg. Zwölf Stunden, gekennzeichnet von Geißelungen, Hohn und Hass, bis sein zerschundener Körper schließlich auf dem Hügel Golgota ans Kreuz geschlagen wird. Neben Maria (Maia Morgenstern), Maria Magdalena (Monica Bellucci) und dem Apostel Johannes (Christo Schiwkow) mischt sich auch die Gestalt Satans (Rosalinda Celentano) immer wieder unter Schriftgelehrte, römische Soldaten und das Volk.

