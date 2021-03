Deutschsprachige Free-TV-Premiere für „Maria Magdalena“ am 2. April in ORF 1

Rooney Mara folgt Joaquin Phoenix nach Jerusalem und wird Zeugin der Passionsgeschichte

Wien (OTS) - Eindrucksvolle Verfilmung der Lebensgeschichte von „Maria Magdalena“: In der deutschsprachigen Free-TV-Premiere des gleichnamigen Bibelfilms – zu sehen am Freitag, dem 2. April 2021, um 22.05 Uhr in ORF 1 – folgt Rooney Mara in der Titelrolle Jesus Christus, gespielt von Joaquin Phoenix, nach Jerusalem. Dort wird sie Zeugin der Passionsgeschichte und die erste Verkünderin seiner Auferstehung. Regisseur Garth Davis inszenierte die Filmbiografie nach einem Drehbuch von Helen Edmundson und Philippa Goslett. In weiteren Rollen sind u. a. Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Ariane Labed, Sarah-Sofie Boussnina und Tchéky Karyo zu sehen.

Mehr zum Inhalt:

Judäa, 33. n. Christi Geburt. Maria aus Magdala (Rooney Mara) weigert sich, die Frau von Ephraim zu werden. Ihr Vater will ihr daher die Dämonen austreiben lassen, um sie gefügig zu machen. Dabei hofft er auf die Hilfe von Jesus Christus (Joaquin Phoenix), der durch seine Heilungsgeschichten bekannt ist. Maria ist von der Ausstrahlung und den Worten des jungen Mannes beeindruckt. Fortan will sie ihrem Glauben folgen, lässt sich taufen und schließt sich Jesus und seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem an.

