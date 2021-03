„Eco“ über Postenschacher – Wie Topjobs von der Politik vergeben werden

Außerdem am 1. April um 22.30 Uhr in ORF 2: Made in Austria: Was ist dieses Siegel wert?

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 1. April 2021, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Postenschacher: Wie Topjobs von der Politik vergeben werden

Chats zeigen, welche Rolle politische Kontakte, Einfluss und Interventionen bei staatsnahen Postenbesetzungen – wie bei dem öffentlich gewordenen Fall Thomas Schmid – spielen. Er verwaltet als Vorstand der Österreichischen Beteiligungs-AG (ÖBAG) seit 2019 die wichtigsten staatlichen Unternehmensanteile – etwa an OMV, Telekom und Post. Der Imageschaden für die staatsnahen börsenotierten Unternehmen sei groß, befürchten Expertinnen und Experten, sollten Funktionsausschreibungen auf Wunschkandidatinnen oder -kandidaten zugeschnitten werden. Bericht: Lisa Lind, Bettina Fink, Johannes Ruprecht .

Made in Austria: Was ist dieses Siegel wert?

Made in Austria – dieses Gütesiegel war ein Verkaufsargument für die FFP2-Masken aus Österreich von Hygiene Austria. Faserhersteller Lenzing und Wäscheproduzent Palmers versprachen vergangenes Jahr, Schutzmasken in rot-weiß-roter Top-Qualität zu produzieren. Jetzt hat sich herausgestellt, dass ein großer Teil aus China importiert wurde. Bei anderen Produkten gibt es über die Herkunft weniger Zweifel. Was ist so ein Ländersiegel wert und sind Produktionen aus dem Ausland wirklich schlechter? Bericht: Helga Lazar, Lisa Lind.

Woher komme ich?: Was Ahnenforschung kostet

Immer mehr Menschen begeben sich auf die Suche nach ihren Vorfahren (wie aktuell etwa die Sendung „Meine Vorfahren“ am Mittwoch in ORF 1 zeigt). Das Internet macht es möglich, dass sie dabei auch immer öfter fündig werden. Jahrhundertealte biografische Daten aus Kirchenarchiven und anderen Verzeichnissen wurden digitalisiert und stehen nun oft auf Knopfdruck zur Verfügung. Und auch Gentests können helfen, den Ursprüngen der eigenen Familie auf die Spur zu kommen. „Eco“ gibt einen Überblick über die Möglichkeiten und Kosten der modernen Ahnenforschung und zeigt, wo man Fachleute findet, die bei der Familienforschung helfen können. Bericht: Hans Hrabal.

