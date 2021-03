Schindler: Sponsor der CCA-Venus 2021 Kategorie "Innovation"

Die Suche nach der höchsten kreativen Exzellenz startet mit der Unterstützung der Schindler Digital Media Services

Wien (OTS) - Die Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH ist 2021 Partner des CCA-Venus Award. Der Venus-Award ist der wichtigste Kreativpreis Österreichs. Er zeichnet die besten Ideen der Kommunikationsbranche für den Marktplatz Österreich aus. Die begehrten Veneres gibt es je nach Kategorie in Gold, Silber oder Bronze. Teilnahmeberechtigt sind Arbeiten, die im Zeitraum 1. März 2019 bis 28. Februar 2021 erstmals veröffentlicht wurden.

Bereits im Jahr 2020 hat der österreichische Marktführer für Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige den kreativen Nachwuchs unterstützt und die besten jungen Talente Österreichs gesucht. Gemeinsam mit dem Creativ Club Austria (CCA) wurde ein, auf die Markteinführung der Schindler Digital Media Services (DMS) ausgerichtetes Briefing für die Young Lions Competition in der Kategorie „Digital“ erstellt.

Kreative Exzellenz

Dank des großartigen Erfolges der vergangenen Kooperation mit dem CCA wird auch heuer wieder nach kreativen und markttauglichen Konzepten gesucht. So unterstützt Schindler mit seinen Schindler Digital Media Services die CCA-Venus-Kategorie „Innovation“ und sucht die innovativsten Arbeiten Österreichs. Ziel ist es, richtungsweisende sowie herausragende Konzepte zu kreieren, an die man sich noch in Jahren erinnern wird.

Kategorie Innovation

Gesucht werden Innovationen aus dem technologischen Bereich, Serviceinnovationen oder Produktinnovationen, Ideen, die in außergewöhnlicher Weise Medien für werblich-kreative Kommunikation nutzen, diese neu definieren sowie Ideen, die neue Medien (er)finden. Anforderung ist, dass die Innovation ein Business-Problem auf eine neuartige Weise löst. Es zählt die Kombination von innovativer Inspiration mit ausgezeichnetem Handwerk und relevantem Zugang.

Schindler Digital Media Services

Schindler verwandelt mit innovativen Kommunikationslösungen der Schindler Digital Media Services (DMS) Aufzüge in Kommunikationsplattformen. Egal ob vor oder im Aufzug, ab sofort können Botschaften, Informationen oder Werbung bei garantierter Aufmerksamkeit ausgespielt werden. Die Schindler Ahead DoorShow strahlt Informationen sowie Werbung direkt auf die Aufzugstüren und verkürzt gefühlt die Wartezeit auf die Aufzugskabine. Der Schindler Ahead AdScreen, MediaScreen und SmartMirror basieren auf unterschiedlichen, innovativen Bildschirmlösungen, für das bisher beste digitale Werbeentertainment in der Aufzugskabine. So können neben der Unterhaltung der Fahrgäste bislang ungeahnte Werbeeinnahmen erzielt werden.

„Die Verbindung zur Kategorie Innovation war für uns naheliegend, wenn wir bei Schindler an Produkte wie die Digital Media Services denken. Die Zusammenarbeit mit dem CCA ist ausgezeichnet und die Förderung der Kreativbranche für uns wichtig“ , so Michael Uher Head of Marketing & PR Schindler. „Wir freuen uns auf die smarten wie einfallsreichen Inspirationen der österreichischen Werbetalente.“

„Damit sich der Creativ Club Austria auch weiterhin gut bewegen kann, sind wir als Verein auf Sponsoren angewiesen. Umso mehr freut es uns, dass wir Schindler, nach der Kooperation bei den Young Lions Digital, heuer als neuen starken Partner der CCA-Venus-Kategorie „Innovation“ begrüßen dürfen“ , so Reinhard Schwarzinger, Geschäftsführer Creativ Club Austria.

„Die Schindler Digital Media Services stellen das bisher beste digitale Werbeentertainment dar. Unser Slogan: Denn nur was bewegt – bewegt, gilt nicht nur vor bzw. im Aufzug, sondern für die gesamte Werbebranche“ , ergänzt Pamina Zangenfeind, Schindler Ahead Marketing. „Höchste kreative Exzellenz steckt nicht nur in unseren Visionen, sondern auch in unseren innovativen Produkten wie der Digital Media Services.“

Alle Informationen zum CCA Venus Award und den Einreichkriterien gibt es auf: https://ccavenus.submit.to . Einreichungen können ab sofort bis zum 25. Juni 2021 erfolgen.

Informationen zu den Schindler Digital Media Services gibt es auf www.schindler.at/digital

