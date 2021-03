Startschuss für PR-Bild-Award 2021

APA-Comm und news aktuell suchen die besten PR-Fotografien des Jahres aus Österreich, Deutschland und der Schweiz – Einreichungen ab sofort möglich

Wien (OTS) - Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen können sich ab sofort unter www.pr-bild-award.at um die Auszeichnung für das beste PR-Bild der vergangenen zwölf Monate bewerben. APA-Comm und news aktuell vergeben den renommierten Branchenpreis bereits zum 16. Mal jeweils in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ende der Einreichfrist ist der 11. Juni.

„In unserer visuell geprägten digitalen Zeit sind Unternehmen und Agenturen in ihrer PR besonders gefordert. Bilder müssen optisch ansprechend in Szene gesetzt sein, aus der Masse hervorstechen und emotional ´abholen`. Wir sehen in unserer täglichen Arbeit, dass professionelle, hochwertige Fotografie die mediale Aufmerksamkeit für PR deutlich erhöht. Und wir freuen uns sehr darauf, mit dem PR-Bild-Award erneut fotografische Höchstleistungen auszeichnen zu dürfen“, so Julia Wippersberg, Geschäftsführerin APA-OTS.

Bewerben können sich Unternehmen, Organisationen und Kommunikationsagenturen bis zum 11. Juni 2021 unter www.pr-bild-award.at. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen beliebig viele Bilder in beliebig vielen Kategorien einreichen. Die Voraussetzungen: Die Fotos müssen in den letzten zwölf Monaten für Pressearbeit und PR in Österreich, Deutschland oder der Schweiz produziert und verwendet worden sein. Sofern sich Kommunikationsagenturen oder Fotografinnen/Fotografen mit Bildern ihrer Kundinnen oder Kunden bewerben wollen, muss im Vorfeld die Erlaubnis zur Bildeinreichung geklärt worden sein. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Auswahlverfahren umfasst zwei Stufen: Nach Ende der Bewerbungsfrist bewertet eine Fachjury aus Medien- und KommunikationsexpertInnen, welche Bilder es auf die Shortlist schaffen. Im Anschluss stimmt die Fachöffentlichkeit ab. Am 28. Oktober werden die Gewinner-Bilder aus den einzelnen Kategorien sowie das PR-Bild des Jahres jeweils für Österreich, Deutschland und die Schweiz bekanntgegeben.



Kategorien 2021:



Porträt

NGO-Foto

Social Media-Foto

Storys & Kampagnen

Lifestyle

Reisen



Jury 2021:

Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"

Mirjam Berle, Juryvorsitzende PR-Bild Award 2021 und Direktorin „Öffentlichkeit & Fans“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)

Henning Dorstewitz, Director Communications DACH & CEE Netflix

Boris Entrup, Hair- & Make-up-Artist

Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA

Naïs Désirée Graswald, Newsroom-Managerin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur; Beraterin für (politische) Kommunikation & Strategie, Newsroom-Konzeption und Social Media; Top #30u30 by PR-Report

Silva Imken, Director Marketing & Communications ananné AG Swiss Mountain Organics

Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW & stv. Chefredakteur der GALA

Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag

Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgentur Köln

Susanne Marell, CEO Hill+Knowlton Strategies (H+K)

Johannes Müller, Vice President Corporate Communications bei der BSH Hausgeräte GmbH und freiberuflicher Fotograf mit Fokus auf Kriegs- und Krisengebiete

Valentin Oswald, Communications Lead bei Jodel; Top #30u30 by PR-Report

Eljub Ramic, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz) AG

Susan Saß, Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Studien & Publikationen, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V.

Monika Schaller, Leiterin Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit und Marke Deutsche Post DHL Group

Rüdiger Scharf, Leiter Public Relations / Pressesprecher DAK-Gesundheit

Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell

Volker Thoms, Chefredakteur Magazin pressesprecher

Jana Tilz, Director of Communication bei FREE NOW



Social-Media-Hashtag: #prba21

Partner:

Deutschland

news aktuell GmbH

www.newsaktuell.de



Schweiz

news aktuell (Schweiz) AG

www.newsaktuell.ch

Medienpartner:

Deutschland: pressesprecher - Magazin für Kommunikation, www.pressesprecher.com

Österreich: Horizont AT, www.horizont.at

Schweiz: persönlich Verlags AG, www.persoenlich.com

APA-Comm

APA-Comm bietet hocheffiziente Lösungen für die PR- und Kommunikationsbranche: Produktion (Foto, Video, Grafik), Verbreitung von Presseinformationen, Mediendatenbank, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring und Erfolgsmessung. APA-Comm ist die gemeinsame Marke der APA-Tochterunternehmen APA-OTS und APA-DeFacto, die in mehreren Bereichen zu den Marktführern bei Kommunikationsdienstleistungen in Österreich zählen.

Bildeinreichung, Teilnahmebedingungen sowie Gewinner 2020: www.pr-bild-award.at

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710