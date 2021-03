Rüdiger Hey ist neuer Commercial Director bei Coface

Wien (OTS) - Rüdiger Hey (38) ist seit Oktober 2020 der neue Commercial Director von Coface in Österreich. Er ist damit für das gesamte Account Management, den Sales-Bereich, die Abteilungen Commercial Operations und Business Information verantwortlich und ist Teil des Management-Teams der Coface Niederlassung in Wien. „ Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden. Wir möchten sie dabei mit unserem Angebot und unserer Experise unterstützen, erfolgreich durch diese herausfordernden Zeiten zu steuern. Der Fokus liegt derzeit klar auf Stabilität “, betont Hey und ergänzt, „ Nach dem harten Coronajahr müssen sich viele Unternehmen neu aufstellen, bestehende Geschäfts- und Absatzmodelle überarbeiten oder Neue entwickeln. Unser Ziel ist es, unsere Kunden und Partner dabei zu unterstützen und mit innovativen und kundenzentrierten Lösungen bestmöglich auf diesem Weg zu begleiten. “

Rüdiger Hey wurde 1982 in Bielefeld geboren. Nach dem Abitur absolvierte er erfolgreich die Bankkaufmannlehre in seiner Heimatstadt und übersiedelte anschließend nach Wien, um dort an der Wirtschaftsuniversität Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Nach seinem abgeschlossenem Studium startete er seine Karriere im Finanzsektor wo er von 2010 bis 2012 bei der Kommunalkredit für Projekt- und Gemeindefinanzierungen zuständig war. Danach wechselte er zur Coface und war zunächst als Sales Manager und im Bestandskundenbereich als Account Manager tätig. Im Zuge eines konzerninternen Mobility Programms konnte Hey seine internationalen Erfahrungen im Kreditversicherungsbereich ausbauen und wechstelte von 2017 bis 2019 in die Coface Niederlassung nach Dubai, wo er den Bereich Client Relationship Management verantwortete. Mit seiner Rückkehr nach Wien im Oktober 2019 konnte er sein internationales Know-how in der CEE-Region einsetzen.

Coface: for trade – Gemeinsam Geschäfte entwickeln

Mit 75 Jahren Erfahrung und dem dichtesten internationalen Netzwerk ist Coface ein bedeutender Kreditversicherer, Partner im Risikomanagement von Unternehmen und in der globalen Wirtschaft. Mit dem Anspruch, der agilste Kreditversicherer weltweit zu werden, unterstützt Coface 50.000 Kunden dabei, Geschäfte aufzubauen und dynamisch zu entwickeln. Die Produkte und Dienstleistungen schützen Unternehmen im nationalen und internationalen Business und helfen ihnen, Kreditentscheidungen zu treffen. 2019 hatte Coface rund 4.250 Mitarbeiter in 100 Ländern und erzielte einen Umsatz von 1,481 Mrd. Euro.

