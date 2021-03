Gaal/Gasta: IBA_Wien 2022-Schlusspräsentation in aspern Seestadt

Infotreffpunkt der Internationalen Bauausstellung für BesucherInnen im innovativen Stadthaus „Forum Am Seebogen“ in der Eileen-Gray-Gasse 2

Wien (OTS) - 2022 wird die IBA_Wien (Internationale Bauausstellung) über einen Zeitraum von rund fünf Monaten die spannendsten Projekte zum sozialen Wohnen der Zukunft in unserer Stadt präsentieren. Dabei darf auch die nächste Entwicklungsetappe in aspern Seestadt das Quartier ‚Am Seebogen‘, als eines der Vorzeigeprojekte der IBA_Wien, nicht fehlen.



„Deshalb wird die IBA_Wien 2022 über einen Standort in der Seestadt verfügen. Zumal das IBA-Motto im Quartier ,Am Seebogen‘ - nämlich die innovative und besonders enge Verknüpfung von Wohnen und Arbeiten - aktueller denn je ist. Rund 780 geförderte Wohnungen, darunter auch 73 neue Gemeindewohnungen entstehen dort insgesamt. Viele Wienerinnen und Wiener werden also im neuen Stadtteil ein modernes und leistbares Zuhause finden“, freut sich Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.



IBA-Anlaufstelle im zukunftsweisenden Holzmodulbau „Forum Am Seebogen“

Neue Bauformen sind in aspern Seestadt, dem „Urban Lab“ der Smart City Wien, angesagt. Beim Stadthaus „Forum Am Seebogen“ wird eine innovative Variante der Modul- und Systembauweise umgesetzt. Die Obergeschosse entstehen aus Holzelementen, die flexibel eingesetzt werden können. Damit können hochwertige Gebäude in Rekordbauzeit geschaffen werden.

Bezirksvorsteher-Stellvertreter Karl Gasta unterstreicht: „Mit dem Vorhaben direkt neben der U-Bahn-Station wird nach dem Holzhochhaus HoHo ein neuerliches Vorzeigeprojekt zum Thema Holzbau in der Donaustadt umgesetzt werden. Damit wird ein weiterer Wegweiser in die Zukunft des nachhaltigen Bauens errichtet.“



„In aspern Seestadt wird Innovation auf vielen Ebenen betrieben. Mit dem ,Forum Am Seebogen‘ gehen wir diesen Weg weiter. Gebäude mit hoher Qualität viel rascher zu errichten schont die bereits arbeitende und wohnende Nachbarschaft. Das steigert die Lebensqualität!“, so Alexander Kopecek, Vorstand Wien 3420 aspern Development AG.



Forum als Ort der Begegnung für das neue Quartier ‚Am Seebogen‘



Die Sockelzone des zentral gelegenen Stadthauses ist als nutzungsoffener Raum konzipiert und soll bauplatzübergreifend und weitgehend öffentlich genutzt werden. Das Forum trägt damit wesentlich zur Belebung des neuen Stadtteils bei - sei es als temporäre Plattform für Kunst- und Kulturschaffende, die langfristig zur etablierten Kultureinrichtung werden kann, oder als Infotreffpunkt der Internationalen Bauausstellung Wien während ihrer Schlusspräsentation im Jahr 2022.



Kurt Hofstetter, Koordinator der IBA_Wien: „Ich freue mich sehr, dass die IBA_Wien dank Unterstützung von Familienwohnbau und Wien 3420 AG auch in der Seestadt direkt vor Ort vertreten sein wird. Wir wollen dem heimischen und internationalen Publikum im Rahmen der Internationalen Bauausstellung zukunftsweisende Wohnprojekte in unserer Stadt näherbringen. Das neue Quartier ,Am Seebogen‘ wird eines der IBA_Wien-Highlights.“



Wohnen und Arbeiten



Das Stadthaus entsteht auf einem Bauplatz im neuen Stadtteil Quartier „Am Seebogen“, direkt neben der U2-Station „Seestadt“ am Nordufer des Sees.

20 Mietwohnungen, Kleinbüros, eine repräsentative Bürofläche im Dachgeschoss und das Forum im Erdgeschoss bilden ein nicht alltägliches Angebotsspektrum.

Ziel des Bauträgers Familienwohnbau gemeinsam mit dem Architekturstudio heri&salli, Agentur art:phalanx, Landschaftsarchitektur Paisagista Liz Zimmermann, Ingenieurbüro Hnik Hempel Meler sowie Strobl Bau war es, ein Projekt zu entwickeln, in dem Wohnen, Arbeiten und kulturelle Vermittlung eine fruchtbare Symbiose eingehen.



Zeitplan



Kürzlich erfolgte der Baustart des Stadthauses, das bis März 2022 fertiggestellt sein soll. Mitte Juni 2022 wird die IBA_Wien mit einer Außenstelle für rund fünf Monate in das Forum einziehen, das dann auch als Ausgangspunkt für Führungen durch die Seestadt dienen wird.

Wien gestaltet schon jetzt das soziale Wohnen von morgen

Das Stadtviertel Quartier „Am Seebogen“ ist Teil der Internationalen Bauausstellung in Wien, bei der die Stadt Innovationen für das soziale Wohnen der Zukunft verwirklicht werden. Im IBA-Schlusspräsentationsjahr 2022 wird ganz Wien zum „Showroom“: zahlreiche zukunftsweisende Projekte - nicht nur in neuen, sondern auch älteren Stadtvierteln - können besichtigt werden.

Weitere Infos unter: https://www.iba-wien.at (Schluss)

