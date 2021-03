ÖH Uni Wien: Diskriminierende ÖH-Wahl 2021

Bildungsministerium muss eine Wahl für Alle ermöglichen!

Wien (OTS) - Die nächste ÖH-Wahl findet von 18. bis 20. Mai 2021 statt. „Studierende können alle zwei Jahre ihre Studienvertretung, Universitätsvertretung und Bundesvertretung wählen. Wegen der Corona-Pandemie wird die Briefwahl eine wichtige Rolle spielen. Diese ist aber nur auf den letzten beiden Ebenen möglich.“, erklärt Hannah Lea Weingartner (GRAS) vom Vorsitz-Team der ÖH Uni Wien und führt weiter aus: „Für die Auszählung der Briefwahl-Stimmen ist das Ministerium zuständig, das sich mit dem Weglassen der Studienvertretungs-Ebene Mühe spart.“

An der ÖH Uni Wien, der gesetzlich verankerten Interessensvertretung für alle Studierenden an der Uni Wien, sind 73 Studienvertretungen angebunden. „Wir finden es unverantwortlich, Studierende zu zwingen, vor Ort in ein Wahllokal zu gehen oder andernfalls ihre Stimme wegzuwerfen. Effektiv nimmt dieses Wahlformat allen Personen aus vulnerablen Gruppen und deren Kontaktpersonen die Stimme. Das ist Diskriminierung!“, so Zissi Fritsche (KSV-LiLi) vom Vorsitz-Team der ÖH Uni Wien.

„Auch Personen, die mittlerweile nicht mehr in Wien wohnen, können so nicht gehört werden. Viele Studierende haben aus finanziellen Gründen ihre Wohnungen in Wien aufgegeben, dürfen nicht ohne Weiteres nach Österreich einreisen oder machen derzeit ein Auslandssemester. Somit wird Studierenden, welche nicht vor Ort wählen gehen können oder wollen, verwehrt, ihre unmittelbare Vertretung zu wählen!“, erläutert Viktoria Winkler (GRAS) vom Vorsitz-Team der ÖH Uni Wien.



Die ÖH Uni Wien ruft daher dazu auf folgende Petition zu unterschreiben: https://mein.aufstehn.at/petitions/wahlrecht-fur-alle-und-auf-allen-ebenen-mit-der-oh-durch-jede-krise-aber-nur-mit-deiner-stimme

