Ein magischer Auftritt bei 2 Minuten 2 Millionen auf PULS 4

Magic School, die LIVE Online Zauberschule für Kinder, hat alle Investoren bei der Start Up Show 2 Minuten 2 Millionen auf Puls 4 verzaubert

Wien (OTS) - Die Magic School hat bei 2M2M eine magische Show mit Nebel und Feuer geboten und mit der innovativen LIVE Online Zauberschule alle Investoren begeistert.

Die Magic School ist eine interaktive Zauberschule, mit der Kinder ab 5 Jahren Spaß beim Erlernen von Zauberkunststücken und Erfolg beim Vorführen der Zaubertricks vor Familie und Freunden haben.

Was ist das Besondere an der Magic School? Die Magic School ist die Lösung, mit der Kinder Spaß beim Erlernen von Zauber-Kunststücken haben. Denn in unserer Zauberschule lernen die Kinder gemeinsam in der Gruppe mit anderen Kindern LIVE und ONLINE mit professionellen ZauberlehrerInnen die Kunststücke.

Mit der Magic School Zauberbox wird jedes Kind ab 5 Jahren zum Magic Star. Die Zauberbox beinhaltet exklusive, von Profi Magier Mateo ausgewählte, Zauberkunststücke und einen dazugehörigen LIVE Online Zauberkurs.

Magic Mateo ist seit über 20 Jahren professioneller Magier und Mentalist. Vor 6 Jahren hat er seinen Job als Manager einer Online-Bank an den Nägel gehängt und seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Die schönste Belohnung in seinem Beruf ist das Stauen und Lachen der Kinder.

Rückfragen & Kontakt:

www.magic-school.eu / 050 1718 – 111 / kontakt @ magic-school.eu