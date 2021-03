Online-Mediengespräch zur STEIERMARK SCHAU

Mediengespräch am Mittwoch, den 7. April 2021, um 10 Uhr, mit dem steirischem Landesrat Christopher Drexler, Kuratorin Astrid Kury und Projektleiter Alexander Kada wird live übertragen.

Wien (OTS/LCG) - Anlässlich der STEIERMARK SCHAU lädt das Universalmuseum Joanneum am Mittwoch, den 7. April 2021, um 10 Uhr, zum Online-Mediengespräch, das aufgrund der aktuell gültigen Covid-19-Restriktionen im Stream auf Vimeo übertragen wird. Im Zuge des Mediengesprächs bekommen Sie Einblicke in den 800 Quadratmeter großen Pavillon und ausgewählte Arbeiten der teilnehmenden Kunstschaffenden.



Ihre Gesprächspartner sind:

Christopher Drexler , Kulturlandesrat Steiermark

, Kulturlandesrat Steiermark Astrid Kury , Kuratorin der Ausstellung im mobilen Pavillon

, Kuratorin der Ausstellung im mobilen Pavillon Alexander Kada, Projektleiter mobiler Pavillon der STEIERMARK SCHAU

Über die STEIERMARK SCHAU

Die von Kulturlandesrat Christopher Drexler initiierte STEIERMARK SCHAU ist die innovative Weiterentwicklung der früheren Landesausstellungen. Sie findet 2021 zum ersten Mal statt und gastiert bei ihrer Premiere mit einem 800 Quadratmeter großen Pavillon am Wiener Heldenplatz vor dem Weltmuseum. Die Inhalte des Pavillons entstanden unter Mitwirkung von 78 Beteiligten aus Kunst, Literatur, Komposition, Regie und Schauspiel. Das wegweisende Ausstellungsprojekt widmet sich gesellschaftlichen Fragen zu Geschichte, Gegenwart und Zukunft aus der Perspektive von Kunst und Kultur. Kernstück der Exposition ist eine 50 Meter lange, geschwungene Leinwand. Auf ihr werden ikonische Panoramabilder gezeigt, die einen ungewohnten Blick auf Vertrautes ermöglichen und den Facettenreichtum des Landes – von Naturschätzen über Technologie, Innovation, Mobilität bis zum Tourismus – aus künstlerischer Sicht verbildlichen. Der mobile Pavillon wird nach Ende der Osterruhe bis 18. April 2021 in der Bundeshauptstadt bei freiem Eintritt zu besuchen sein und danach in Hartberg, Spielberg, Schladming und Bad Radkersburg gastieren. Ausstellungen im Museum für Geschichte, Volkskundemuseum und Kunsthaus Graz des Universalmuseums Joanneum komplettieren die STEIERMARK SCHAU. Mit einem Investitionsvolumen von rund neun Millionen Euro zählt sie zu den größten Kulturprojekten des Landes und ist ein steirisches Leuchtturmprojekt für das Kulturleben in Pandemiezeiten.

Der mobile Pavillon der STEIERMARK SCHAU ist nach Ende der Osterruhe bis 18. April 2021 bei freiem Eintritt am Wiener Heldenplatz zu besichtigen. Bereits ab 8. April 2021 lädt die STEIERMARK SCHAU zum digitalen Besuch auf steiermarkschau.at ein.

Das Mediengespräch wird aufgrund der aktuellen Covid-19-Restriktionen im Live-Stream übertragen.

Datum: 07.04.2021, 10:00 Uhr

Ort: Mobiler Pavillon der STEIERMARK SCHAU

Heldenplatz, 1010 Wien, Österreich

Url: https://vimeo.com/event/354545/9551c4decd

Live-Stream Der Stream wird auf Vimeo abrufbar sein und steht im Anschluss zur On-Demand-Nutzung zur Verfügung. Sehen Sie hier den Live-Stream!

