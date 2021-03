HI-NANO: Die neue Technologie von Hisense inaktiviert COVID-19 mit einer Rate von bis zu 93,54 %

Paris (ots/PRNewswire) - Die HI-NANO-Technologie von Hisense wurde von Texcell, einem globalen Auftragsforschungsunternehmen, als wirksam bei der Infektion des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) mit einer Hemmungsrate von 93,54 % zertifiziert. Der Test wurde im Februar 2021 im Labor von Texcell in Paris durchgeführt. Außerdem kann HI-NANO, verifiziert durch die weltweit führende Testgruppe SGS, effektiv über 99,37 % des H1N1-Grippevirus in 2 Stunden in einer 30 m3 Kammer entfernen. Als verantwortungsbewusstes Technologieunternehmen hat Hisense (000921.SZ) das Ziel, gesunde und saubere Luft für Verbraucher weltweit zu schaffen.

Hisense HI-NANO-Technologie inaktiviert Viren und Bakterien

Der HI-NANO-Ionengenerator ist eine von Hisense unabhängig entwickelte Technologie, die in vielen Hisense-Klimaanlagen-Produktserien eingesetzt wird, darunter Fresh Master, Silentium Pro, Energy Pro, New Energy, Easy Smart, Wingsand usw.

Sie erzeugt effizient hochkonzentrierte Doppelionen bis zu 1 Million/cm3. Bakterien und Viren verlieren ihre Aktivität, nachdem sie von den Dualionen absorbiert wurden, was zu einer hemmenden Wirkung führt.

Stärken von HI-NANO:

Hohe Leistungsfähigkeit : HI-NANO setzt im Vergleich zu gewöhnlichen Ionengeneratoren die doppelte bis dreifache Anzahl von Ionen frei. Es wurde eine Virenbeseitigungsleistung von 90 % in einer Stunde und 99 % in zwei Stunden nachgewiesen.

: HI-NANO setzt im Vergleich zu gewöhnlichen Ionengeneratoren die doppelte bis dreifache Anzahl von Ionen frei. Es wurde eine Virenbeseitigungsleistung von 90 % in einer Stunde und 99 % in zwei Stunden nachgewiesen. Sicherheit und Unbedenklichkeit : Im Vergleich zu gewöhnlichen Ionengeneratoren erzeugt es nur die Hälfte an Ozon (0,007 mg/m3), was der Umwelt wenig schadet.

: Im Vergleich zu gewöhnlichen Ionengeneratoren erzeugt es nur die Hälfte an Ozon (0,007 mg/m3), was der Umwelt wenig schadet. Langlebig: Der Generator ist in der Lage, 20 Jahre lang seine hochwertige Leistung beizubehalten.

Das Hisense Fresh Master Klimagerät mit HI-NANO-Technologie wird ab Mai 2021 in Italien, Deutschland, Spanien, Portugal, den Niederlanden, Serbien, der Ukraine, Russland, Rumänien, Polen und Dänemark erhältlich sein.

Als innovationsgetriebenes Technologieunternehmen hat Hisense seine Klimageräteserie mit Hightech-Funktionen wie Virenbeseitigung, Lufterfrischung, Geräuschreduzierung und Schlafhilfe ausgestattet, die individuellen Anforderungen gerecht werden. Hisense erreicht im Jahr 2020 5,15 Millionen verkaufte Klimageräte weltweit und liegt damit auf Platz 7. Es ist eine der meistverkauften Klimageräte-Marken auf der ganzen Welt.

Angewandte grüne Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen

Hisense scheut keine Mühen, um seine Kunden mit modernsten Luftreinigungsprodukten zu versorgen, konzentriert sich aber auch auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen für eine bessere atmosphärische Umgebung.

Hisenses grüne Technologieentwicklung bei Klimaanlagenprodukten:

Die Verbesserung der 3D-Voll-DC-Wechselrichtertechnologie kann den Energieverbrauch um mehr als 30 % senken.

Durch den Einsatz der kohlenstoffarmen Kältemittel R32 und R290 in Produkten können die weltweiten Kohlendioxid-Emissionen effektiv um bis zu 1,16 Millionen Tonnen reduziert werden.

Hisense ist davon überzeugt, dass Technologie einen bedeutenden Einfluss auf den Schutz der Luft haben kann, die wir gemeinsam nutzen und die für alle gesund und sauber bleibt. Hisense setzt sich dafür ein, ein besseres Lebensumfeld für alle Menschen rund um den Globus zu schaffen.

