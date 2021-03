"Pro und Contra" morgen auf PULS 24: Explodierende Infektionszahlen - Kommt jetzt ein österreichweiter Lockdown?

Im PULS 24 Studio bei Corinna Milborn diskutieren u.a. Maximilian Krauss (FP), Regina Petrik (Grüne), Virologe Andreas Bergthaler und HNO-Ärztin Daniela Litzlbauer.

Wien (OTS) - Während Wien die Osterruhe bereits verlängert hat, wehren sich Niederösterreich und Burgenland gegen weitere Verschärfungen. Für andere ist ein Lockdown das einzige Mittel zur Trendumkehr - und zwar am besten in ganz Österreich.

Im Osten sind die Plätze auf den Intensivstationen Mangelware und auch in Westösterreich nimmt das Infektionsgeschehen deutlich an Fahrt auf. Nicht nur, dass in Salzburg und Oberösterreich die 7-Tages-Inzidenz steigt, das Auftreten der neuen E484K-Variante - der britischen Virusmutation in Tirol - erhöht die Ansteckungsgefahr für die Bevölkerung zusätzlich.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen), wie auch die Corona-Ampel-Kommission, wollen schon seit Tagen die Notbremse ziehen, doch die Landeshauptleute stemmen sich gegen einheitliche Verschärfungen und setzen auf regionale Maßnahmen. Statt raschem Handeln herrscht Politstreit unter den Verantwortungsträgern.

Kann ein erneutes Herunterfahren des Landes die dritte Welle endgültig brechen? Wie weit müssen die Inzidenzen vor der Durchimpfung sinken? Warum reichen regionale Maßnahmen nicht aus? Bringt eine Zero-Covid-Strategie nicht auch der Wirtschaft Vorteile? Kann man den Menschen das Feiern verbieten? Und wäre dies tatsächlich der letzte Lockdown?

Pro und Contra, morgen Mittwoch, um 21:30 auf PULS 24 im TV, im Livestream auf puls24.at & bei ZAPPN und um 22:50 auf PULS 4

Gäste:

Regina Petrik, Landtagsabgeordnete und Landessprecherin Burgenland, Die Grünen

Maximilian Krauss, Klubobmann Wien, FPÖ

Nina Stift, Vizepräsidentin Wirtschaftskammer Niederösterreich und Unternehmerin

Andreas Bergthaler, Virologe Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CEMM), Österreichische Akademie der Wissenschaften

Daniela Litzlbauer, HNO-Ärztin, Mitinitiatorin Petition Zero Covid

Moderation: Corinna Milborn

