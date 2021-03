Impfen – SPÖ-Kucher: Kurz stellt Österreich jetzt auch international komplett ins Eck

Wien (OTS/SK) - „Volle Aufklärung“ fordert SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher von Kanzler Kurz zu dem Bericht von „Politico“, das heute berichtet, dass Kanzler Kurz die Bestellung von 100 Millionen weiteren Pfizer-Impfdosen blockiert, wenn die EU nicht so tut, wie er will. „Kanzler Kurz hat beim Impfen in Österreich schon alles verbockt, wenn er jetzt auch noch auf EU-Ebene wild um sich schlägt, stellt er Österreich damit komplett ins Eck“, so Kucher. Das wäre ein massiver Schaden, den wir nicht auch noch brauchen können. „Der Kanzler schießt sich täglich mehr ins Aus und hat im In- und Ausland völlig die Kontrolle über das Geschehen verloren. Er hat das Ruder in dieser Krise abgegeben. Dabei bräuchte Österreichs Bevölkerung gerade jetzt so dringend ein verantwortungsvolles und sicheres Krisenmanagement“, stellt Kucher fest. (Schluss) sl/bj

