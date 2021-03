Jobbotschafter Base Camp: Die Ausbildung erstmals online

Wien (OTS) - Nach 3 erfolgreichen Präsenz-Ausbildungen gibt es das Jobbotschafter Base Camp zum 1. Mal als Online-Format. Identifire zeigt, wie man ein Jobbotschafter-Programm auf-, ein- und umsetzt. Teilnehmen kann man von nah und fern, von 15. bis 16. April über MS Teams. Zusätzlich gibt’s Impulse zu Social Media Recruiting und Praxiserfahrungen von OTTO und den Wiener Netzen.

Die Idee der Jobbotschafter lebt vom Austausch der Mitarbeitenden mit dem eigenen Netzwerk. Das Ziel: neue Talente für das eigene Unternehmen gewinnen. Das funktioniert online genauso wie offline. „Mitarbeitende erreichen Stellen, da kommen Anzeigen nicht hin,“ so Ralf Tometschek, Partner von identifire®. „HR muss sich hier noch mehr öffnen, zum Beispiel in Richtung Social Media Recruiting im Peer-to-Peer Bereich. Im Jobbotschafter Base Camp geht Claudia Lorber mit den Teilnehmenden die Grundlagen dafür durch.“

Online-Format eröffnet neue Möglichkeiten

Dass das Jobbotschafter Base Camp diesmal online stattfindet, freut nicht nur Teilnehmende, die nicht aus Wien und Umgebung kommen. „Auch die Programmplanung ist so wesentlich flexibler,“ erzählt Karin Krobath, Partnerin von identifire®. „So konnten wir Wibke Nagel von OTTO Deutschland als Impulsgeberin gewinnen. Sie hat das Jobbotschafter-Programm vor über 3 Jahren bei OTTO eingeführt und ist quasi Pionierin auf diesem Gebiet.“ Der 2. Praxisinput kommt von Base Camp-Alumni Helene Schürz-Andrade, Personalentwicklerin bei den Wiener Netzen.

Das Jobbotschafter Base Camp richtet sich vor allem an Recruiter, Personalentwickler und HR-Verantwortliche. In 2 Tagen Base Camp entsteht ein maßgeschneidertes internes Konzept, wie man über Mitarbeitende als Jobbotschafter neue Talente erreicht. Der Fokus liegt auf Interaktion, Austausch, Tipps & Tricks und Coaching on the Job.

Datum: 15. bis 16. April 2021

Kosten: 1.450,- Euro zzgl. MwSt. inkl. Arbeitsmaterialien, Checklisten, 2 Coaching-Stunden

Weitere Informationen: https://www.identifire.at/was/workshops/jobbotschafter-basecamp

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen: Ralf Tometschek, ralf.tometschek @ identifire.at, +43 664 85 16 707