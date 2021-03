AVISO: NEOS-Online-PK: „Aus Klein mach Groß“: Wien als Vorbild für maßgeschneiderte Hilfen für EPUs, morgen, Mittwoch, 11 Uhr

mit NEOS-EPU-Sprecherin Henrike Brandstötter und NEOS-Wien-Wirtschaftssprecher Markus Ornig

Wien (OTS) - Ab 01. April stehen in Wien Ein-Personen-Unternehmen Corona-Unterstützungshilfen in der Höhe von 10 Millionen Euro zur Verfügung. Damit können sich EPUs, die neue Geschäftsfelder entwickeln oder Veränderungen an ihrem Geschäftsmodell vornehmen müssen, bis zu 7.000 Euro abholen. Wien ist damit ein Vorbild für maßgeschneiderte Förderungen von EPUs. Was darüber hinaus auf Bundesebene getan werden muss, präsentieren Henrike Brandstötter und Markus Ornig im Rahmen einer Online-Pressekonferenz.



NEOS-Online-PK: „Aus Klein mach Groß": Wien als Vorbild für maßgeschneiderte Hilfen für EPUs

Datum: 31.03.2021, 11:00 - 11:30 Uhr

