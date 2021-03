„Silvia kocht“: Kärnten-Woche mit Hubert Wallner, Koch des Jahres 2020

Von 6. bis 9. April in ORF 2

Wien (OTS) - Ceviche von der Seeforelle, Ligurisches Kalbstatar, Apfelknödel mit Zimt-Sabayon und Buchteln auf Paradeiser-Sauce – von Dienstag, dem 6., bis Donnerstag, den 8. April, dreht sich bei „Silvia kocht“ jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 alles um Kärnten, wenn Silvia Schneider gemeinsam mit Hubert Wallner den Kochlöffel schwingt. Wallner startete nach einigen Jahren im Vier-Hauben-„Seerestaurant Saag“ am Wörthersee 2021 sein eigenes Restaurant. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Kerstin eröffnet er in Maria Wörth das neue „Gourmetrestaurant Hubert Wallner“, wo er raffinierte, österreichisch-mediterrane Kreationen auf die Teller zaubert. Sein ganzer Stolz ist dabei der Chef’s Table, der zwölf Sitzplätze direkt bei der Küche bietet. Auf der Südseite des Wörthersees betreibt der „Koch des Jahres 2020“ außerdem seit 2018 das Bistro „Südsee“. Am Freitag, dem 9. April, ist Silvia Schneider „unterwegs am Faaker See“ und lernt bei Robert Kogler u. a. Kärntner Ritschert kennen.

Die Rezepte der Kärnten-Woche:

Montag, 5. April: Am Ostermontag pausiert „Silvia kocht“. Dienstag, 6. April: Ceviche von der Seeforelle; Topfenknödel mit Beerenröster

Mittwoch, 7. April: Ligurisches Kalbstatar; Apfelknödel mit Zimt-Sabayon

Donnerstag: 8. April: Rindercarpaccio mit Ofenparadeisern und Parmesanchips; Buchteln auf Paradeiser-Sauce mit Vanillemilch

Am Freitag, dem 9. April, ist Silvia Schneider „unterwegs am Faaker See“: Ihre erste Station ist ein Teigwarenproduzent in Finkenstein. Nachdem die Moderatorin bei der Herstellung von Pasta zugesehen und diese gleich anschließend verkostet hat, geht es weiter an den See. In einer Segel- und Windsurfschule lernt Silvia Schneider segeln. Zum Abschluss ihres Besuches am Faaker See sucht sie den Campingplatz Anderwald auf, wo Chefkoch Robert Kogler Kärntner Ritschert und Apfelstrudel zubereitet.

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im neu gestaltetet Beihefter. Alle Sendungen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar sein. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at