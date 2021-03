Ostern auf „fidelio“: Matthäus-Passion aus Erl, Haydns „Sieben letzte Worte“ und Frühling in Wien

Außerdem Programmhighlights von den Osterfestspielen Salzburg und den Osterkonzerten aus Klosterneuburg

Wien (OTS) - „fidelio“ (www.myfidelio.at), die Online-Klassikplattform von ORF und Unitel, begeht die Karwoche mit gleich drei einzigartigen Konzerthighlights, darunter ein Projekt aller Landesorchester Österreichs mit Haydns „Sieben letzte Worte“ (2. April, 20.00 Uhr), die „Matthäus-Passion aus Erl“ (3. April, 20.00 Uhr) und der traditionelle Konzertklassiker „Frühling in Wien“ (live am 4. April, um 20.15 Uhr). Abgerundet wird das Osterprogramm auf fidelio mit den schönsten Osterkonzerten aus dem Stift Klosterneuburg und Programmhighlights vergangener Osterfestspiele Salzburg.

Die Konzerthighlights im Überblick

Am Karfreitag präsentiert die ORF-III-Reihe „Wir spielen für Österreich“ in der „Erlebnis Bühne matinee“ Joseph Haydns instrumentale Passionsmusik „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“, ein einzigartiges Konzertprojekt, das erstmals alle Landesorchester Österreichs sowie das ORF Radio-Symphonieorchester Wien gemeinsam auf die virtuelle Bühne bringt. „fidelio“ streamt das Konzert am 2. April um 20.00 Uhr auf www.myfidelio.at.

Das nächste Konzerthighlight folgt bereits am Karsamstag, dem 3. April, wenn „fidelio“ um 20.00 Uhr Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion aus Erl überträgt. Für die Darstellung verwendet Bach zwei Chöre, zwei Orchester und sieben Solostimmen. Diese monumentalste aller Kompositionen Bachs ist von einem tiefen christlichen Glauben geprägt und wurde zur besonderen Gestaltung des Vespergottesdienstes am Karfreitag 1727 in der Leipziger Thomaskirche komponiert.

Der Ostersonntag steht schließlich ganz im Zeichen des Konzertklassikers „Frühling in Wien“. Seit mehr als 40 Jahren gehört das TV-Osterkonzert der Wiener Symphoniker zu den großen Höhepunkten im Wiener Konzertkalender. In diesem Jahr führt deren Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada gemeinsam mit dem Violinisten Emmanuel Tjeknavorian durch den Abend. Auf dem Programm stehen beschwingte Werke u. a. von Johann Strauss, Fritz Kreisler und Pjotr Iljitsch Tschaikowski. „fidelio“ streamt das Konzert am Sonntag, dem 4. April, live um 20.15 Uhr aus dem ORF RadioKulturhaus.

Die Osterfestspiele Salzburg auf fidelio

Wie viele Festivals mussten auch die Osterfestspiele Salzburg auf Herbst 2021 verschoben werden. Fidelio füllt diese Lücke und stellt einen umfassenden Programmschwerpunkt mit den spektakulärsten Opern der vergangenen Jahre zusammen: u. a. Mascagnis „Cavalleria rusticana“ und Leoncavallos „Pagliacci“ – beide aus dem Jahr 2015 und mit Jonas Kaufmann in der Hauptrolle. Weitere Top-Konzerte der Osterfestspiele Salzburg mit gefeierten Opernstars wie Anja Harteros, Dorothea Röschmann, Johan Botha, José Cura oder Peter Seiffert sind zudem Wagners „Parsifal“ (2014), Verdis „Otello“ (2016), Wagners „Die Walküre“ (2017) und Puccinis „Tosca“ (2018) – allesamt dirigiert von Christian Thielemann, der seit 2013 Künstlerischer Leiter des Festivals ist. Ein seltenes Highlight bietet sich Klassikfans vor allem aber mit Beethovens „Missa solemnis D-Dur op. 123“, dirigiert von Herbert Karajan, aus dem Jahr 1979 mit Starsolisten dieser Zeit – Anna Tomowa-Sintow (Sopran), Ruža Baldani (Alt), Eric Tappy (Tenor), José van Dam.

Osterkonzerte aus dem Stift Klosterneuburg

Noch einmal genießen können Klassikfans auf fidelio die Osterkonzerte ab 2016 des Bach Consort Wien aus dem Stift Klosterneuburg. Die Konzerte bringen bedeutende Werke der Musikgeschichte an den Ort zurück, für den sie komponiert worden sind: den sakralen Raum. Das traditionelle Osterkonzert unter der Leitung von Rubén Dubrovsky fand 2018 zum bisher letzten Mal statt. Auf dem Programm damals: Bachs h-Moll-Messe, die zu den größten Werken der Musikgeschichte gehört. Sie hat den Komponisten mehr als zwei Jahrzehnte beschäftigt:

angefangen vom Sanctus (1724) über die „Missa“ von 1733 bis zu den ergänzenden Ordinariums-Sätzen aus seinen letzten Lebensjahren.

