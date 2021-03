Vorsitzwechsel bei Asyl in Not

Kübra Atasoy löst Michael Genner nach 18 Jahren als Obmann ab

Wien (OTS) - Der Verein Asyl in Not wählte auf der jährlichen Generalversammlung mit Kübra Atasoy zur neuen Vorsitzenden.

Michael Genner zum Wechsel: “Ich lege mein Lebenswerk in sichere Hände und weiß, dass der politische Kampf, den ich maßgeblich geprägt habe, mit Kübra Atasoy weitergeführt werden wird.”

Kübra Atasoy, 30, langjährige politische Aktivistin im Bereich der Arbeiter_innen- und Widerstandsgeschichte, des politischen Antirassismus und studierte Linguistin, verfügt über weitreichende Organisationserfahrung.

Ihr Engagement begann schon früh: Zunächst als Vorsitzende der AKS Wien (Aktion kritischer Schüler*innen) und später als Vorsitzende der ÖH Uni Wien.

Bereits als Studentin beriet sie Studierende aus Drittstaaten und organisierte zahlreiche Demonstrationen und Bildungsveranstaltungen.

Sie ist bekannt für ihr entschlossenes Auftreten gegen Rassismus und die Verbindung antirassistischer Kämpfe mit Klassenanalysen, etwa beim Thema der sog. “Gastarbeit” in Österreich. Als überzeugte Antifaschistin tritt sie nicht nur gegen österreichische Nazis und Rechte, sondern auch gegen Islamist*innen auf.

Die Zukunft des Vereins führt Atasoy zurück auf seine Wurzeln: "Asyl in Not ist eine politische Organisation, die die Rechtsberatung als Mittel nutzt, um das System der kapitalistischen Ausbeutung anzugreifen.

Wir sind keine rein karitative NGO. (...) Wir sind Teil der globalen Befreiungskämpfe."



Atasoy betont, dass der Vorsitzwechsel keinen Bruch darstellt, sondern, “eine logische Folge von Schritten, die wir gesetzt haben.” ist. Asyl in Not leistet keine NGO-Arbeit zum Selbstzweck, sondern nachhaltige politische Arbeit.

“Asyl in Not ist längst nicht mehr nur eine Rechtsberatungseinrichtung für Asylverfahren, sondern eine politische Anlaufstelle für die Angehörigen der Arbeiter*innenklasse in Österreich.“, so Kübra Atasoy, Vorsitzende von Asyl in Not.

Ihre Forderung für 2021: “Den Rücktritt Nehammers und Kurz’, der beiden Anführer der Bananenrepublik, die sich ihrer scharfen Migrationspolitik rühmt, aber zu unfähig ist, eine Pandemie zu managen, ohne das halbe Land in Armut zu stürzen.”

