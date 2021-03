„Klartext“ am 31.3. live in Ö1: „Taumeln durch die dritte Welle“

Wien (OTS) - „Taumeln durch die dritte Welle“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 31. März ab 18.30 Uhr in Ö1. Bei Klaus Webhofer diskutieren die Generaldirektorin für Öffentliche Gesundheit Katharina Reich, der Leiter der Infektionsabteilung der Klinik Favoriten Christoph Wenisch, Virologe Florian Krammer (Mount Sinai Hospital New York) und Wirtschaftssoziologe Bernhard Kittel (Austrian Corona Panel Project).

Nur sehr langsam finden die Alarmrufe aus den Spitälern bei Politikerinnen und Politikern Gehör. Die Lage sei ernst, warnen Intensivmediziner, doch ein Blick ins Land hinein vermittelt diese Ernsthaftigkeit nicht unbedingt, eher wachsende Unbekümmertheit und Unverständnis über Regeln und Einschränkungen. Frühling ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie: Die Spitäler füllen sich, das Virus wird aggressiver, Mutanten sind auf dem Vormarsch, die schnelle Impfung der Bevölkerung scheitert in Österreich und Europa. Wo ist das vielbeschworene Licht am Ende des Tunnels? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer live in Ö1 die Generaldirektorin für Öffentliche Gesundheit Katharina Reich, der Leiter der Infektionsabteilung der Klinik Favoriten Christoph Wenisch, Virologe Florian Krammer (Mount Sinai Hospital New York) und Wirtschaftssoziologe Bernhard Kittel (Austrian Corona Panel Project).

