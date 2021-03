Look Down im Lockdown - Frühjahrsputz mit der GLOBAL 2000 Dreckspotz App

Müll in der Natur ist ein großes Problem - aber gemeinsam können wir etwas dagegen tun

Wien (OTS) - Die Tage werden länger, die Sonne scheint öfter und mit den steigenden Temperaturen steigt auch wieder die Lust, sich draußen in der Natur zu bewegen. Ob Wandern am Berg oder Spazieren im nahegelegenen Wald, vor allem in Zeiten des Lockdowns treibt es die Menschen in die Natur. Doch immer öfter zeigt sich dort ein erschreckender Anblick: Flaschen, Dosen und unzähliger anderer Müll verschmutzt unsere Wälder, Wiesen und Flüsse.

„Wegen des zunehmenden Müllproblems rufen wir Menschen und Gemeinden in ganz Österreich dieses Jahr unter dem Motto ‚Look down im Lockdown‘ dazu auf, einen Blick hinunter zu werfen, Müll aufzusammeln und mit der DreckSpotz App zu dokumentieren. Gemeinsam können wir die Natur Stück für Stück sauberer machen“, so Lisa Grasl, Projektleiterin der DreckSpotz App bei GLOBAL 2000.

Die gesammelten Daten der GLOBAL 2000 DreckSpotz App waren in den letzten Jahren essenziell für den jährlichen „Müll in der Natur“ Bericht. Heuer sollen die Daten dabei helfen, die Müll „Hot-Spots“ in einigen Gemeinden ausfindig zu machen. Denn nur wenn man weiß, wo es in Gemeinden zu Müllproblemen kommt, können adäquate Maßnahmen gesetzt und gezielte Müllentsorgungen organisiert werden.

Ob bei einer gemeinsam organisierten Frühjahrsputz-Aktion in der Gemeinde, einem gemütlichen Spaziergang alleine oder mit der Familie - mit der GLOBAL 2000 DreckSpotz App ist es ein Leichtes, einen wichtigen Beitrag für eine saubere Natur zu leisten.

Und so funktioniert’s:

1 - Runterladen

Die App steht gratis zum Download zur Verfügung. Einfach am Handy den Android/Google oder den Apple/IOS Store öffnen und die App herunterladen

2 - Account Anlegen

Beim ersten Öffnen der App einen Account für eine Person oder eine Gruppe anlegen. Mit einem Gruppenaccount können auch mehrere Personen (z.B. Schulklassen) gleichzeitig die App nutzen

3 – Spotten

Wer Müll in der Natur entdeckt, öffnet die App und macht ein Foto der Verunreinigung. Die App schlägt Kategorien wie Plastik, Metall usw. vor. Je mehr Informationen eingetragen werden, desto besser.

Das Foto wird automatisch auf die Österreichkarte hochgeladen und erscheint am exakten Standort. Die neue Privatsphäre-Funktion ermöglicht, dabei inkognito zu bleiben. Natürlich kann sich eine Gruppe die Arbeit auch aufteilen. Eine Person sammelt und die zweite Person spottet den Müll.

Alle Infos finden Sie unter www.global2000.at/dreckspotz

Clean Ups sind wichtige Beiträge, um unsere Natur zu säubern. Noch wichtiger ist es, politische Rahmenbedingungen zu setzen, um die Probleme an der Wurzel bekämpfen. Denn Abfallvermeidung hat die höchste Priorität, um Ressourcen zu schonen und der kontinuierlichen Steigerung der Abfallmengen entgegenzuwirken.

In Österreich gibt es jedoch immer noch keine endgültige Entscheidung für verbindliche Mehrwegquoten und ein Einwegpfandsystem, obwohl diese bereits Ende letzten Jahres hätte gefällt werden sollen. GLOBAL 2000 hat sich in den vergangen Monaten mit der Kampagne „Pfand drauf! Stoppt den Einwegmüll!“ entschieden für eine ressourcenschonendere Zukunft und echte Lösungen eingesetzt. „Das Müllproblem in der Natur ist ein sichtbares Indiz für unser generelles Fehlverhalten im Umgang mit Ressourcen. Wir produzieren zu viel, schaden unserer Umwelt, dem Klima und schlussendlich uns selbst. Daher fordern wir mehr Tempo hin zu wirklichen robusten und langfristigen Lösungen: Abfüll- und Mehrwegsysteme, sowie Einwegpfand. Bundesministerin Leonore Gewessler muss nun schleunigst dafür im Abfallwirtschaftsgesetz die Weichen stellen“, so Lena Steger, Ressourcenexpertin bei GLOBAL 2000.

