Augen, Ohren und Stimme von Kindern und Jugendlichen

Die Avatare wurden vorrangig für den Einsatz in Schulen geschaffen und ermöglichen Kindern und Jugendlichen mit Langzeiterkrankungen bestmöglich am Sozialleben teilzunehmen

Der Avatar ist bei uns im Unternehmen ein einzigartiges Herzensprojekt, da wir überzeugt sind, dass der Avatar für Kinder ein wichtiger Anker in schweren Zeiten ist Mag. Martin Röhsner Geschäftsführer die Berater®

Wien (OTS) - Aktuell gibt es ca. 17.000 Kinder in Österreich, welche die Schule nicht regelmäßig besuchen können. Grund dafür sind Krebs-, Autoimmun-, chronische Erkrankungen sowie generell längerfristige Beeinträchtigungen.



Kinder und Jugendliche können mit dem Avatar über eine App auf dem Tablet am Unterricht und sozialem Leben teilnehmen. Das Kind kann eine Verbindung über die App herstellen und steuert die Bewegungen des Avatars auf dem Bildschirm durch Wischen und Tippen. Mit integriertem Lautsprecher, Mikrofon und Kamera kann das Kind in der Klasse sehen, hören und sprechen.

Auf diesem Wege Kinderaugen zum Leuchten zu bringen ist eine sehr große Herausforderung, welche nur gemeinsam umsetzbar ist. Deswegen gibt es jetzt auch die Möglichkeit für Unternehmen Patenschaften zu übernehmen.

