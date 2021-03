Nepp: Während Ludwig die Wiener einsperrt, macht er in der Stadt eine Impfpause

Wiener FPÖ-Chef fordert Öffnung aller Wiener Impfstraßen auch während der Osterfeiertage

Wien (OTS) - Als „Provokation der Sonderklasse“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, aktuelle Medienberichte, wonach zu den Osterfeiertagen zehn von elf Impfstraßen in Wien zugesperrt werden. „Während SPÖ-Bürgermeister Ludwig die Osterruhe für die Menschen verlängert hat und sie zuhause einsperrt, macht er in der Stadt über Ostern eine Impfpause. Was sollen sich die Geschäftsbesitzer und Gastronomen denken, die ihre Betriebe zuhaben müssen und ihre wirtschaftliche Existenz verlieren?“

„Während Wien laut dem Bürgermeister angeblich vor einem Spitalskollaps steht und er die Wiener aus diesem Grund zu einem brutalen Osterlockdown verdonnert, verordnet er dem Impfen eine Osterruhe. Die Wienerinnen und Wiener fragen sich daher zu Recht, ob da einige in der SPÖ noch alle Tassen im Schrank haben. Der SPÖ-Bürgermeister ist persönlich für dieses Impfdesaster verantwortlich. Ich fordere Ludwig auf, auch über Ostern alle Impfstraßen aufzusperren und den Angemeldeten einen Impftermin zukommen zu lassen“, betont Nepp.

