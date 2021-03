Führender globaler Fondsadministrator Sanne erhält als erstes Unternehmen Lizenz für spezialisierte Verwahrdienstleistungen in Irland

Dublin (ots/PRNewswire) - Sanne, ein preisgekrönter, weltweit tätiger Anbieter von alternativen Anlagen und Unternehmensdienstleistungen, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass wir der erste erfolgreiche Antragsteller sind, der die von uns mit Spannung erwartete spezialisierte Depotlizenz von der irischen Zentralbank erhalten hat. Das ist ein sehr bedeutender Meilenstein für unser irisches Unternehmen. Durch diese Lizenz werden die Fähigkeiten von Sanne in Irland und das länderübergreifende Angebot für alternative Fondsmanager weiter verbessert.

Sanne Depositary Services Ireland Ltd ist jetzt dafür lizenziert, Verwahrleistungen für Organismen für gemeinsame Anlagen zu erbringen, für die eine optimierte, unabhängige spezialisierte Verwahrstelle erforderlich ist, um allen Vorgaben der AIFM-Richtlinie gerecht zu werden. Die neue Lizenz erweitert das bereits etablierte Produktangebot von Sanne für geschlossene Fonds in Irland.

Dermot Mockler, Leiter für alternative Anlagen bei Sanne, erklärte: "Wir freuen uns sehr über unsere spezielle Depotfreigabe. Diese neue Lizenz ist eine wichtige Ergänzung zu unserem Angebot in Irland, Kunden an einem wichtigen Standort wie Irland Dienstleistungen anzubieten, und ermöglicht es uns, Managern einen ganzheitlichen, maßgeschneiderten und flexiblen Service zu bieten."

Philip Dempsey, Leiter von Sanne Ireland, fügte hinzu: "Ein qualitativ hochwertiger Kundenservice ist unsere Spezialität. In den letzten Jahren, seit ich Leiter von Sanne Ireland bin, haben wir ein konstantes Wachstum unseres irischen Geschäfts in allen alternativen Anlageklassen verzeichnet. Es ist ein preisgekröntes Modell, das für unsere Fondsmanager-Kunden nachweislich funktioniert. Unsere neue spezialisierte Depotlizenz beweist, dass wir bei Sanne die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen und ihnen einen strategischen Vorteil verschaffen, bei dem wir durch marktführende Innovation und Erstanbietervorteil ihre Anforderungen in mehreren Ländern und Regionen unterstützen können. Durch die Integration unserer führenden Technologieplattform sind wir unseren Kunden stets einen Schritt voraus, um ihnen eine umfassende One-Stop-Shop-Servicelösung anbieten zu können."

Das globale Geschäft von Sanne verzeichnet weiterhin eine starke Nachfrage nach ausgelagerten alternativen Vermögens-, Unternehmens- und Treuhandverwaltungs- und Berichterstattungsdiensten in seinem weltweiten Netzwerk an Niederlassungen. Sanne wurde kürzlich anlässlich der renommierten Hedgeweek European Awards 2021 zum besten Administrator gekürt.

