ANSCHOBER: Begrüße es, dass Wien vorangeht und die Osterruhe verlängert

Aufgrund der alarmierenden Situation in den Intensivstationen werden weitere Bundesländer diesem Weg folgen müssen

Wien (OTS) - Vergangenen Dienstag wurde in einem intensiven ExpertInnengespräch gemeinsam mit den Landeshauptleuten von Niederösterreich, dem Burgenland und Wien im Gesundheitsministerium die Osterruhe von Gründonnerstag bis Dienstag nach den Osterfeiertagen fixiert. Heute kam es auf Einladung des Gesundheitsministers zur geplanten und vereinbarten Folgerunde - wieder mit FachexpertInnen im Gesundheitsministerium, um zu bewerten, wie sich die Lage auf den Intensivstationen in den vergangenen Tagen entwickelt hat und ob die geplanten Maßnahmen ausreichen.

Das Ergebnis ist alarmierend: Alleine in dieser vergangenen Woche mussten in den Spitälern der Ostregion 76 weitere schwerkranke Covid-PatientInnen aufgenommen werden, die Spitäler kommen immer mehr an ihre Kapazitätsgrenzen. Alle ExpertInnen formulierten beim Evaluierungsgespräch auf die entsprechende Frage des Gesundheitsministers: Es braucht eine Verlängerung der Osterruhe zumindest bis 11.April.

Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Ich freue mich darüber, dass sich Bürgermeister Michael Ludwig und die Stadt Wien dazu entschieden haben, voran zu gehen und als erstes der betroffenen Bundesländer eine Verlängerung der Osterruhe bis 11.4. 2021 umsetzen zu wollen. Das Gesundheitsministerium arbeitet bereits an der entsprechenden Verordnung. Mit den beiden weiteren Bundesländern und anderen Landeshauptleuten bin ich im Gespräch. Es werden aufgrund der alarmierenden Situation weitere Bundesländer diesem Weg der Stadt Wien folgen müssen. Darauf dränge ich weiterhin mit aller Kraft. Diese Entscheidungen müssen rasch getroffen werden.”

