TV-Doku aus Vorarlberg: „Wunderbare Waldwelt – Wie diese grünen Oasen zum Klimaschutz und zur Gesundheit beitragen“

Sonntag, 4. April 2021, 17.05 Uhr, ORF 2

Wien (OTS) - Etwa 37 Prozent der Landesfläche Vorarlbergs bzw. die Hälfte der Staatsfläche Österreichs sind bewaldet, es ist eine große, grüne Lunge. Nadelwälder erzeugen pro Jahr und Hektar 30 Tonnen Sauerstoff, Laubwälder immerhin 15 Tonnen. Weil die Sommer in Österreich wärmer und trockener werden, leiden insbesondere die Fichten mit ihren flachen Wurzeln unter dem Klimawandel. Sie werden anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer. Auf Versuchsflächen experimentieren Experten und Expertinnen mit Arten wie der Douglasie oder der Libanon-Zeder. Die Doku „Wunderbare Waldwelt – Wie diese grünen Oasen zum Klimaschutz und zur Gesundheit beitragen“ steht am Sonntag, dem 4. April 2021, um 17.05 Uhr auf dem Programm von ORF 2.

In Vorarlberg haben sich noch Plenterwälder erhalten. Das sind heimische Urwälder, in denen sensibel und bewusst gefällt wird, damit sich der Baumbestand stetig verjüngen kann. Plenterwälder können sich gegen den Klimawandel besser behaupten als Monokulturen. Der Wald funktioniert wie eine Familie, eine Firma. Bäume kommunizieren miteinander, warnen einander vor Schädlingen, indem sie Terpene freisetzten. Terpene sind Duftstoffe, die auch nützliche Insekten anlocken und auf den menschlichen Organismus positiv wirken sollen. In Japan gibt es die Tradition des Shinrin-Yoku, des heilsamen Waldbadens, schon lange. In Österreich entdecken zunehmend mehr Menschen die wohltuende Wirkung des Waldes auf Körper und Geist.

Gestaltung: Marion Flatz-Mäser

Kamera: Alexander Roschanek, Peter Giczy, Gabriele Hanke, Günter Assmann

Schnitt: Joachim Mark

Sprecher: Marc Vogel

Redaktion: Gerd Endrich, Marion Flatz-Mäser

Gesamtleitung: Markus Klement

Diese Dokumentation wird auch am Dienstag, dem 24. August 2021, um 22.55 Uhr in 3sat gesendet.

