Victoria Mahler wird Executive Director der SHI Group

Wien (OTS) - Ab April verstärkt Victoria Mahler als Executive Director das Team der SHI Group. Die SHI Group ist eine private österreichische Unternehmensgruppe, die sich seit über 20 Jahren vorwiegend der Entwicklung von authentischen und innovativen Produkten im Bereich Kultur, Events und Tourismus verschrieben hat. Im Herzen der Wiener Innenstadt gelegen, vereint die Gruppe heute zahlreiche etablierte Marken und ist für den operativen Betrieb mehrerer renommierter Objekte verantwortlich (u.a. Kursalon Hübner, Café Gloriette).

Mahler blickt auf langjährige Erfahrung im Tourismus zurück, so konnte sie ihr Management-Know-how bereits in einigen namhaften Organisationen unter Beweis stellen – darunter MCI, Radisson Blu und Columbus Reisen. Josip Susnjara, Eigentümer & Geschäftsführer der SHI Group: „Es freut mich, mit Victoria Mahler eine (weitere) top Expertin in unserem Team zu begrüßen. Sie ist mit unserer Branche bestens vertraut und wird mit ihrer Erfahrung, ihrem Know-how und ihrer zielstrebigen Art dazu beitragen, unsere unternehmensweiten Wachstumspläne rasch voranzutreiben.“

Rückfragen & Kontakt:

SHI Beteiligungs GmbH

info @ shi-group.at

www.shi-group.at

Kantgasse 3/6

A-1010 Wien