Alles auf Schiene: ÖBB Rail Cargo Group ist neuer Unternehmenspartner der FH des BFI Wien

Wien (OTS) - Die Kooperation der ÖBB Rail Cargo Group mit der FH des BFI Wien soll den gegenseitigen Wissens- und Erfahrungstransfer zwischen Unternehmen und Hochschule fördern und dazu beitragen, die nächste Generation an Logistikerinnen und Logistikern bestmöglich auf die Arbeitswelt von morgen vorzubereiten.

Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) und die Logistikstudiengänge der Fachhochschule des BFI Wien fixierten im Rahmen der feierlichen Vertragsunterzeichnung ihre langfristig angelegte Zusammenarbeit. Mit der Kooperation wollen beide Partner die Weiterentwicklung des österreichischen und globalen Güterverkehrssektors vorantreiben sowie ihre gesellschaftliche Verantwortung hinsichtlich der Förderung junger Talente wahrnehmen. Die Partnerschaft ermöglicht der FH des BFI Wien durch den engen Kontakt zur Wirtschaft, die Praxisorientierung ihres Studienangebots weiter zu optimieren sowie der RCG hervorragend ausgebildete Absolventinnen und Absolventen für ihr Unternehmen zu gewinnen.

„ Als Fachhochschule verfolgen wir das Ziel, qualifizierte Fach- und Führungskräfte für den Arbeitsmarkt von morgen auszubilden und unseren Studierenden genau die Kompetenzen zu vermitteln, die bei Arbeitgebern gefragt sind. Um dieses Vorhaben realisieren zu können, braucht es starke Unternehmenspartner wie die ÖBB Rail Cargo Group, die uns dabei unterstützen, die Praxisrelevanz unserer Studiengänge sicherzustellen und gleichzeitig attraktive Karrieremöglichkeiten für unsere Studierenden zu bieten “, so Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien.

„ Wir sind das nachhaltige logistische Rückgrat der Wirtschaft für ein lebenswertes Europa, die 2020er werden eine Renaissance der Bahn bringen. Es ist uns daher ein großes Anliegen, gemeinsam mit den Logistikerinnen und Logistikern von morgen die Zukunft jetzt aktiv zu gestalten. Die Bildungskooperation mit der FH des BFI Wien ermöglicht es uns, Studierenden nicht nur einen Einblick in die aufregende Welt der Bahnlogistik zu geben, sondern auch mit ihrem, an der FH gewonnenen Wissen und Know-how an neuen Lösungsstrategien für die Bahn zu arbeiten “, so Clemens Först, Vorstandssprecher der ÖBB Rail Cargo Group.

Praxiserfahrungen für Studierende auf höchstem Niveau

Von der neuen Partnerschaft profitieren vor allem die Studierenden der Bachelor- und Master-Studiengänge Logistik und Transportmanagement, welche seit vielen Jahren zur führenden hochschulischen Logistik-Ausbildung in Österreich zählen. Durch die Zusammenarbeit mit der ÖBB Rail Cargo Group haben die Studentinnen und Studenten der Hochschule nun die Möglichkeit, aktuelle Herausforderungen und Fragestellungen der Praxis aus erster Hand kennenzulernen.

„ Mit der Rail Cargo Group konnten wir einen weltweit agierenden Player als Partner gewinnen, der ebenso wie unsere Fachhochschule für Innovation, Zukunftsorientierung und Internationalität steht. Aufgrund des voranschreitenden Klimawandels kommt dem Nachhaltigkeitsaspekt in der Logistik – und somit dem Schienenverkehr – eine immer größere Bedeutung zu. Ich freue mich bereits darauf, durch gemeinsamen Wissens- und Erfahrungsaustausch die Zukunft des Güterverkehrs mitzugestalten “, betont Andreas Breinbauer, Rektor der Fachhochschule des BFI Wien und Studiengangsleiter der Bachelor- und Masterstudiengänge Logistik und Transportmanagement.

Durch die Einbindung der ÖBB Rail Cargo Group bei projektbezogenen Lehrveranstaltungen, die Einladung zu Gastvorträgen und den erleichterten Zugang zu Praktikumsplätzen, erhalten die Studierenden der FH des BFI Wien umfassende Einblicke in die Praxis eines internationalen Gütertransportunternehmens und können wertvolle berufliche Erfahrungen sammeln.

„ Es ist unser strategisches Ziel, die junge Generation für die vielfältige Welt der internationalen Bahnlogistik zu begeistern und dadurch einen Beitrag für den nachhaltigen Erfolg des Sektors zu leisten. In diesem Sinne sehen wir es auch als unsere Verantwortung, uns bereits in der Ausbildungsphase aktiv einzusetzen, um einen praxis- und zukunftsorientierten Wissenstransfer zu fördern. Mit der FH des BFI Wien als kompetenter Partner sind wir auf dem richtigen Weg “, so Birgit Schmöller, Personalleiterin der ÖBB Rail Cargo Group.

Über die FH des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sechs Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und drei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance an. Die Bachelor- und Master-Studiengänge Logistik und Transportmanagement zählen seit vielen Jahren zur führenden hochschulischen Logistik-Ausbildung in Österreich.

Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden FH des BFI Wien absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Seit 2017 ist die Hochschule Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN.

www.fh-vie.ac.at

Über die Rail Cargo Group

Mit 9.340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Niederlassungen in ganz Europa und einem Jahresumsatz von rund 2,3 Milliarden Euro zählt die Rail Cargo Group zu den führenden Bahnlogistikunternehmen Europas. Die Rail Cargo Group betreibt gemeinsam mit starken Partnern ein flächendeckendes Netz an End-to-end-Logistik in Europa und darüber hinaus bis Asien. Sie verbindet europäische Ballungszentren und Häfen mit prosperierenden Wirtschaftszentren Russlands, der Türkei bis nach China. Operative Leitgesellschaft der Rail Cargo Group ist die Rail Cargo Austria AG.

www.railcargo.com

ÖBB: Heute. Für morgen. Für uns.

Schon heute bringen die ÖBB als umfassender Mobilitäts- und Logistikdienstleister jährlich 477 Millionen Fahrgäste und 105 Millionen Tonnen Güter umweltfreundlich ans Ziel. Besonders klimaschonend sind die Bahnreisenden unterwegs. Denn 100 Prozent des Bahnstroms stammen aus erneuerbaren Energieträgern. Die ÖBB gehörten 2019 mit rund 96 Prozent Pünktlichkeit zu den pünktlichsten Bahnen Europas. Mit Investitionen in die Bahninfrastruktur von über zwei Milliarden Euro jährlich bauen die ÖBB am Bahnsystem für morgen. Konzernweit 41.904 MitarbeiterInnen bei Bus und Bahn sowie zusätzlich rund 2.000 Lehrlinge sorgen dafür, dass täglich rund 1,3 Millionen Reisende sicher an ihr Ziel kommen. Die ÖBB sind das Rückgrat von Gesellschaft und Wirtschaft und sind Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.

www.konzern.oebb.at

