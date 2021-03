Kogler/Stoytchev gratulieren neuem Bundesvorstand der Grünen Jugend zur Wahl

Bundeskongress der Grünen Jugend wählte Naomi Sametinger und Monika Messner zu Bundessprecherinnen

Wien (OTS) - Der Grüne Bundessprecher Werner Kogler und Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev gratulieren Naomi Sametinger und Monika Messner zur Wahl als neue Bundessprecherinnen der Grünen Jugend beim Bundeskongress am gestrigen Sonntag. „Mit ihnen stehen zwei kompetente und engagierte Frauen an der Spitze der Grünen Jugend“, freut sich Kogler. „Es begeistert mich, dass mehr als 200 junge Menschen am Online-Bundeskongress der Grünen Jugend teilgenommen haben. Das Engagement jeder und jedes Einzelnen von ihnen im Kampf gegen die Klimakrise und für eine bessere Zukunft braucht es dringend“, ergänzt Stoytchev.

Kogler und Stoytchev freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit und gratulieren außerdem den weiteren in den Bundesvorstand der Grünen Jugend gewählten Mitgliedern, Nadine Walter (Geschäftsführerin), Bernardo Novy (Finanzreferent) sowie Leah Birnbaumer und Ronja Dummann (weitere Vorstandsmitglieder). „Wir freuen uns, dass die Grüne Jugend mit ihrem ambitionierten Programm 2021 so richtig durchstarten will“, sagen Kogler und Stoytchev unisono.

