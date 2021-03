Spektakuläre Rettungsaktion: Kater wurde aus dem 23. Stock einer Hochhaus-Baustelle geborgen

Wien (OTS/RK) - Vergangenen Montag wurde die Tierrettung der Stadt Wien mit einem ungewöhnlichen Fall konfrontiert: bereits über mehrere Tage wurde auf der Baustelle des gerade entstehenden Austro-Towers immer wieder eine schüchterne Samtpfote gesichtet.

Das allein wäre noch nicht so außergewöhnlich, würde sich das Geschehen nicht in ungeahnter Höhe zutragen. Der Vierbeiner wurde mehrmals in unterschiedlichen Stockwerken beobachtet. Die letzte Sichtung fand im 23. Stock des Towers statt.

Zwei Kolleginnen der Tierrettung fassten ihren Mut zusammen und fuhren mit dem Außenlift an dem in Bau befindlichen Gebäude in luftige Höhen, um dem Kater zu Hilfe zu kommen. Nachdem schon vermutet wurde, dass er zu verschreckt sein würde, um sich von den Retterinnen einfangen zu lassen, wurde über Nacht eine Lebendfalle mit Futter aufgestellt – erfolgreich.

Bereits Dienstag zeitig in der Früh konnte der junge Kater geborgen werden. Über mehrere Tage hinweg wurde intensiv beobachtet, ob er typisches Streuner-Verhalten zeigt. Nachdem dies nicht der Fall ist, wird er gepflegt und – sofern sich kein/e BesitzerIn ausfindig machen lässt, auf einen neuen, liebevollen Platz vermittelt.

„Ich danke unseren Kolleginnen der Tierrettung für ihren mutigen Einsatz – die Tierliebe war in diesem Fall größer als die Höhenangst!“ so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien, stolz.

Sie kennen die Besitzerin oder den Besitzer des gefundenen Tieres?

Sachdienliche Hinweise auf den Besitzer bzw. die Besitzerin sind an das Fundservice für Haustiere unter 01/4000 80 60 erbeten.



Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas – es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.

