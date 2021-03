#CaptureEpicMoments: Samsung & Stefanie Millinger inszenieren epischen Moment mit neuem Galaxy S21 Ultra auf dem Wiener Riesenrad

Weltklasse-Akrobatin Stefanie Millinger kreiert gemeinsam mit Samsung einen spektakulären Stunt, der mit dem neuen Galaxy S21 Ultra festgehalten wird

Wien (OTS) - Wenn es darum geht epischen Content zu kreieren, schwebt Weltklasse-Akrobatin Stefanie Millinger in ihren ganz eigenen Sphären. Ihre unglaublichen Stunts und Performances begeistern Menschen auf der ganzen Welt. Samsung Österreich hat sich nun gemeinsam mit der jungen österreichischen Akrobatin etwas ganz Besonderes ausgedacht – Achtung, bitte nicht nach machen!: Mit einem atemberaubenden Stunt in 65 Metern Höhe liefert Stefanie Millinger eine unvergessliche Performance auf dem Wiener Riesenrad. Der epische Moment wird mit der neuen Kamera des Galaxy S21 Ultra begleitet - immerhin bietet das Flaggschiff Modell von Samsung die beste Kamera- und Videotechnologie, um epische Momente für die Ewigkeit festzuhalten.

Stefanie Millinger – Akrobatik-Ass und Weltrekordhalterin

Die junge Salzburgerin begeistert mit atemberaubenden Performances an außergewöhnlichen Orten und höchster Körperbeherrschung. Stefanie Millinger, die einen speziellen Handstand 342 Mal ohne Unterbrechung geschafft hat und darin den Weltrekord hält, ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Für die Inszenierung eines epischen Moments wagt die Artistin nun gemeinsam mit Samsung eindrucksvolle Verrenkungen auf einem der bekanntesten Wahrzeichen Wiens, dem Wiener Riesenrad. Der Stunt wird sowohl mit dem Galaxy S21 Ultra festgehalten als auch von Drohnen und Film-Kameras begleitet, um den eindrucksvollen Augenblick zu verewigen.

Epische Momente in der Wiener City

Ob atemberaubende Aussichten bei einem Roadtrip oder lachende Gesichter bei einem Spiele-Abend mit Freunden – mit dem neuen Galaxy S21 Ultra können Userinnen und User jeden Moment in bester Erinnerung behalten. Deshalb wird auch die talentierte Akrobatin Stefanie Millinger auf dem Weg zu ihrem spektakulären Stunt auf dem Wiener Riesenrad von einem kleinen Kamerateam, ausgestattet mit den Smartphones der Galaxy-Serie, begleitet. Die Profikamera des S21 Ultra-Modells filmt Stefanie beim Aufwärmen, wie sie aufs Riesenrad klettert, fängt den Moment ein, in dem das Riesenrad beginnt, sich zu bewegen... Keine einzige Sekunde der atemberaubenden Aktion entgeht der Dreifachlinse des Galaxy S21 Ultra. Das neue Flaggschiff von Samsung dokumentiert jedes Detail der unvergesslichen Performance auf dem Wiener Riesenrad und sorgt dafür, dass dieser epische Moment in eindrucksvollen Bildern und Videos für immer festgehalten wird.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: Der perfekte Begleiter für epische Momente

Wer epische Momente für die Ewigkeit festhalten möchte, liegt mit dem neuen Galaxy S21 Ultra genau richtig. Das neue Flaggschiff von Samsung ist vollgepackt mit eindrucksvollen Innovationen, damit Userinnen und User das Maximum aus jedem Moment holen können. Mit dem Galaxy S21 Ultra schlägt Samsung ein neues Kapitel auf. Es wurde entwickelt, um den höchsten technologischen Ansprüchen von Userinnen und Usern gerecht zu werden, die mit ihren wichtigsten Menschen und Dingen jederzeit in Verbindung bleiben wollen.

Mit jedem Bild liefert das Galaxy S21 Ultra verlässlich ab. Dafür sorgt das professionelle Kamera-Set-Up, mit welchem beeindruckende Bilder in Studioqualität in unterschiedlicher Beleuchtung und Settings gelingen. Die Hauptkamera mit Vierfachlinse arbeitet mit einem neuen 108 MP Pro Sensor, mit dem man 12 bit HDR Fotos aufnehmen kann. Mit der Single Take-Kamerafunktion können ganz einfach wichtige Momente eingefangen werden. Mit einer einzigen Aufnahme erfasst die Kamera innerhalb von 3 bis 10 Sekunden bis zu 14 verschiedene Arten von Fotos und Videos. Es können Nahaufnahmen, Weitwinkelaufnahmen und Videos aufgenommen werden.

Das Smartphone der Superlative enthält ebenso einen 100x Space Zoom, der von Samsungs erstem Dual-Teleobjektivsystem – mit einem optischen 3x und einem optischen 10x Zoom - unterstützt wird. Beide Objektive sind mit einer Dual Photodiode (2PD) ausgestattet, die sicherstellt, dass überall kristallklare Aufnahmen gelingen – egal ob von nah dran oder weit weg. Der verbesserte Bright Night Sensor gilt als Samsungs revolutionärste Entwicklung im Bereich der Low-Light-Fotografie. Mit dem verbesserten Night Mode sowie der Rauschunterdrückung gelingen auch besonders anspruchsvolle Aufnahmen – zum Beispiel in einem schwach beleuchteten Raum – schnell, einfach und in exzellenter Qualität. Mit dem verbesserten 8K Snap sichert man sich gestochen scharfe Einzelaufnahmen bei jedem 8K Video. Denn mit dieser Funktion kann man nicht nur die Live Action aufnehmen, sondern auch die besten Standbilder aus dem Video auswählen. Die bahnbrechende Kamera sowie Display- und Konnektivitätsfunktionen des Galaxy S21 Ultra werden durch den fortschrittlichsten Chipsatz angetrieben, der jemals in einem Galaxy Device verbaut wurde. Er liefert höhere Geschwindigkeit*, verbesserte Rechenleistung und größere Energieeffizienz.

Samsungs neueste Produkte der Spitzenklasse, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G sowie das Galaxy S21 5G überzeugen mit zahlreichen Features wie einem Profi-Kamerasystem, beeindruckendem Design und nahtloser Konnektivität

Alle Informationen zur Samsung Galaxy S21-Serie finden Sie unter: https://www.samsung.com/at/smartphones/galaxy-s21-5g/

Übrigens: Ab 6. April 2021 haben Instagram NutzerInnen die Möglichkeit, beim Samsung Gewinnspiel #CaptureEpicMoments ein Galaxy S21 Ultra oder Galaxy Buds Pro zu gewinnen. Wie das geht: „Epischen Moment“ festhalten (das muss natürlich kein Stunt am Riesenrad sein, das erste selbst gebackene Bananenbrot genügt), mit dem Hashtag #CaptureEpicMoments versehen auf Instagram hochladen, @samsungaustria folgen, taggen und die Juryentscheidung Ende April abwarten.

Über Samsung Electronics

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiriert Menschen und gestaltet die Zukunft mit Ideen und Technologien, die unser Leben verbessern. Das Unternehmen verändert die Welt von Fernsehern, Smartphones, Wearable Devices, Tablets, Haushaltsgeräten, medizintechnischen Geräten, Netzwerk-Systemen, Halbleitern und LED-Lösungen. Entdecken Sie die neuesten Nachrichten, Hintergrundinformationen und Pressematerialien auf www.samsung.at und im Samsung Newsroom unter news.samsung.com.

*Im Vergleich zu Galaxy S20.

http://news.samsung.at

https://twitter.com/samsungat

https://www.facebook.com/SamsungAustria

https://www.instagram.com/samsungaustria/

https://www.youtube.com/user/SamsungAustria

Rückfragen & Kontakt:

Samsung Electronics Österreich

Divna Ivic, Pressesprecherin Produkte, +43 664 85 35 604, d.ivic @ samsung.com oder presse @ samsung.at