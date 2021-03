Ein „Brandherd“ hält die „Soko Donau“ in Atem

Außerdem am 30. März in ORF 1: „Die falschen Fremden“ im Visier der „Soko Kitzbühel“

Wien (OTS) - Bei der „Soko Donau“ geht es am Dienstag, dem 30. März 2021, heiß her, wenn ein „Brandherd“ Andreas Kiendl, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Romy-Nominee Maria Happel und Helmut Bohatsch um 20.15 Uhr in ORF 1 vor eine neue Herausforderung stellt. Ausgerechnet dem Chef der „Soko Kitzbühel“-Truppe wird ein Dacapo-Fall um „Die falschen Fremden“ um 21.05 Uhr zum Verhängnis.

Mehr zu den Folgeninhalten:

„Soko Donau – Brandherd“ (Dienstag, 30. März, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit Andreas Kiendl, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Christian Strasser in einer Episodenrolle; Regie: Olaf Kreinsen

Eine Obdachlose wurde grausam ermordet: Während sie auf einer Parkband schlief, hat sie der Täter mit Benzin übergossen und angezündet. Eine Zeugenaussage führt die „Soko Donau“ zu Marco Höller, bekannt dafür, die Notlage solcher Frauen auszunützen. Doch dann folgt ein weiterer Anschlag auf einen Obdachlosen, und die beiden Täter sind keine Unbekannten. Vieles scheint unklar in diesem Fall, und die Cops der „Soko Donau“ stoßen bei ihrer Recherche auf menschliche Abgründe.

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Die falschen Fremden“ (Dienstag, 30. März, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge und Veronika Polly sowie Daniela Golpashin und Manuel Sefciuc in Episodenrollen; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Die türkischstämmige Yasemin Hinteracher (Daniela Golpashin) erhält nach dem Begräbnis ihres Mannes Andreas eine schockierende Nachricht. Das Team der „Soko“ muss ihr mitteilen, dass Andreas doch keinen Arbeitsunfall hatte und nun Fremdverschulden vermutet wird. Andreas’ Bruder Roman (Michael Pascher) verdächtigt sofort Yasemin und beginnt, den Ort gegen die Witwe und ihre Familie aufzuhetzen. Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) müssen sich nicht nur mit der aufgeheizten Stimmung im Dorf auseinandersetzen, sondern finden in Yasemins Bruder Cem (Ugur Ekeroglu) tatsächlich einen Verdächtigen. Dann begeht Lukas einen schweren Fehler bei den Ermittlungen und hinterlässt eine Spur der Gewalt.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Romy 2021 – Voten für die ORF-Stars: Noch bis 5. April 2021 kann unter www.romy.at abgestimmt werden, wer den beliebten Publikumspreis erhält. Insgesamt sind in den neun Hauptkategorien 27 ORF-Stars bzw. Schauspielstars im ORF sowie vier ORF-Formate nominiert. Mehr Infos gibt es unter tv.ORF.at/romy.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at