METRO Österreich richtet noch mehr Teststraßen für kostenfreie Antigen-Schnelltests ein

Zusätzlich zu Wiener Neustadt, Vösendorf und Dornbirn ab heute auch in Langenzersdorf

Wien (OTS) - Aufgrund der hohen Nutzung und Nachfrage erweitertet METRO ihr Angebot an Teststraßen für kostenfreie Antigen-Schnelltests. Zusätzlich zu den METRO Standorten Wiener Neustadt, Vösendorf und Dornbirn gibt es ab heute eine Teststraße am Standort Langenzersdorf. An den METRO Standorten Linz, Innsbruck, Graz und Klagenfurt werden diese aktuell geplant.

In den METRO Teststraßen können sich Mitarbeiter, deren Angehörige und Freunde sowie METRO Kunden durch medizinisches Personal kostenfrei inkl. Testnachweis testen lassen.

Öffnungszeiten:

Vösendorf, Wiener Neustadt und Langenzersdorf: Mo-Sa 08:00-16:00 Uhr

Dornbirn: Mo, Mi und Fr 09:00-12:00 und 14:00-17:00 sowie am Karsamstag, 3. April von 11:00-16:00 und am Dienstag, 6. April von 09:00-12:00 und 14:00-17:00 Uhr

METRO Österreich CEO Xavier Plotitza: „Seit Ausbruch der Pandemie leistet METRO einen massiven Aufwand für Sicherheit, Schutz und Gesundheit ihrer Beschäftigten und Kunden. Zusätzlich werden bereits seit vergangenem Dezember allen Mitarbeitern an allen zwölf Standorten Schnelltests angeboten. Mit der Einrichtung der Teststraßen unterstützen wir nun dabei, Risiken zu identifizieren und leisten damit einen weiteren Beitrag für die Gesellschaft.“

METRO Cash & Carry betreibt in Österreich 12 Großmärkte auf einer Gesamtverkaufsfläche von rund 140.000 m2, beschäftigt ca. 2.000 Vollzeitarbeitskräfte, davon mehr als 100 Lehrlinge. Eine große Auswahl ist für METRO ein wichtiger Aspekt, ca. 48.000 Artikel aus dem Food- und Nonfood-Bereich sind gelistet, davon seit 2019 mehr als 2.000 regionale Produkte. Seit 2017 setzt das Unternehmen auf Elektromobilität in der Zustellung und beliefert Gastronomiekunden im Großraum Wien, Linz, Graz und Salzburg mit eVans - dem METRO Express sowie im Großraum Wien mit einem e-Truck. Mehr als 500.000 Kunden vertrauen seit 50 Jahren auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. Sitz der Österreich-Zentrale und der Geschäftsführung ist in Wien-Vösendorf, wo am 2. März 1971 nicht nur der erste METRO Großmarkt Österreichs, sondern auch der erste außerhalb von Deutschland eröffnet wurde. Das Unternehmen ist als Leitbetrieb zertifiziert, da sich METRO zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung bekennt. Weltweit ist METRO in 34 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 97.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 25,6 Mrd. www.metro.at www.metroag.de

Rückfragen & Kontakt:

METRO Österreich GmbH

Alexa Kazda-Klabouch, MSc

Corporate Communication & Public Policy

M: +43 (664) 8124093

alexa.kazda @ metro.at