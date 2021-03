Wien Holding unterstützt Wiener Rotes Kreuz mit Rettungssegway

Wien (OTS/RK) - Um das Wiener Rote Kreuz bei Sanitätseinsätzen zu unterstützen, hat die Wien Holding das Sponsoring für die Anschaffung eines neuen Rettungssegways übernommen. Dieses wurde jetzt von Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer an die Präsidentin des Wiener Roten Kreuzes, Dr. Gabriele Domschitz übergeben.



Die Rettungssegways haben sich im Sanitätsdienst des Wiener Roten Kreuzes in den vergangenen zehn Jahren immer wieder bewährt. Mit dem geringen Wendekreis und den schmalen Maßen ist ein Segway das ideale Gefährt, um rasch zur Hilfe zu sein. So werden sie bei diversen Großveranstaltungen wie z.B. Laufevents und in der Adventzeit in stark frequentierten Einkaufsstraßen eingesetzt.



„Bei der Ersthilfe zählt oft jede Sekunde. Mit einem Rettungssegway können SanitäterInnen die Unfallstelle rasch und kräftesparend erreichen, zusammen mit ihrer umfassenden Rettungsausrüstung. Daher freut es uns sehr, die wichtige Arbeit des Roten Kreuzes mit dem neuen Rettungssegway unterstützen zu dürfen“, so Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.



„Wir bedanken uns bei der Wien Holding ganz herzlich für diese großartige Unterstützung. Wir hoffen, dass wir den Segway bald wieder bei Veranstaltungen einsetzen können, um auch damit für die Sicherheit der TeilnehmerInnen zu sorgen“, betont Präsidentin Gabriele Domschitz anlässlich der Übergabe.

Schnelle Hilfe dank Segway

Das Gerät ist dort im Einsatz, wo andere Fahrzeuge zu groß oder zu wenig wendig sind. Mit Segways können SanitäterInnen auch bei größeren Menschenansammlungen in spätestens zwei bis drei Minuten bei PatientInnen sein, um diese erstzuversorgen, etwa nach Stürzen oder nach einem Kreislaufkollaps. Auch das Rettungsmaterial kann mühelos transportiert werden. Aufgrund der erhöhten Position werden die SanitäterInnen nicht nur besser wahrgenommen, sie haben auch einen besseren Überblick. Die MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes sind dabei immer zu zweit unterwegs, um im Notfall rasch Hilfe leisten zu können.

Über das Rote Kreuz

Das Rote Kreuz ist die größte humanitäre Nonprofit-Organisation in Österreich. „Das Leben von Menschen in Not und sozial Schwachen durch die Kraft der Menschlichkeit verbessern“ – so lautet das Mission Statement der Internationalen Föderation und aller Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften weltweit. Es wird unterschiedslos dort Hilfe geleistet, wo Hilfe gebraucht wird. Ob im Rettungsdienst, in der Pflege & Betreuung, der Jugendarbeit oder in der Ersten Hilfe: Die sieben Grundsätze Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität dienen als Grundlage. Aus Liebe zum Menschen sind über 80.000 Rotkreuz-HelferInnen allein in Österreich – 72.000 von ihnen in ihrer Freizeit – für alle Menschen da, die Hilfe brauchen. Mehr Informationen und Spendenmöglichkeiten unter www.roteskreuz.at



