Gemeinsamer Aufruf vor Ostern freiwillig testen zu gehen

LR Danninger und die Präsidenten Ecker, Wieser und Salzer appellieren an Unternehmen und Beschäftigte, Osterruhe mit Corona-Tests einzuläuten

St. Pölten (OTS/NLK) - Vor dem Hintergrund weiterhin sehr hoher Infektions- und Hospitalisierten-Zahlen riefen Niederösterreichs Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger, die Spitzen der Sozialpartner WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und AKNÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser sowie IVNÖ-Präsident Thomas Salzer alle rund 100.000 Unternehmerinnen und Unternehmer sowie 600.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eindringlich auf, sich noch vor den Osterfeiertagen freiwillig testen zu lassen.

„Um der dritten Welle Herr zu werden, braucht es zusätzlich zu den verpflichtenden Maßnahmen, die ab Gründonnerstag in Kraft treten werden, auch eine große Portion Eigenverantwortung von uns allen. Das heißt, dass wir gerade die verbleibenden Tage vor Ostern alle nutzen sollten, um uns zumindest einmal freiwillig testen zu lassen. Nehmen wir uns alle in den kommenden Tagen also wortwörtlich an der Nase und testen uns, egal ob in einer der hunderten betrieblichen Teststationen, bei den Testangeboten der Gemeinden, in einer Apotheke in Niederösterreich oder mit einem Selbsttest im Wohnzimmer. Entscheidend ist, dass die Corona-Tests in den kommenden Tagen zu einem selbstverständlichen Teil unserer wöchentlichen Routine von uns allen werden“, appellieren Landesrat Danninger und die Präsidenten Ecker, Wieser und Salzer an die Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die „Osterruhe“ mit einem Corona-Test einzuläuten.

„Es kommt jetzt auf die Solidarität jedes Einzelnen an. Gemeinsam mit der Impfung und der Einhaltung der Abstands- und Hygiene-Regeln sind regelmäßige Testungen das effektivste Mittel gegen die Pandemie. Je mehr wir testen, desto wirksamer können wir Infektionsketten durchbrechen und desto schneller bekommen wir unser altes Leben zurück“, so Danninger, Ecker, Wieser und Salzer.

Darüber hinaus erneuern die Spitzen von Wirtschaftskammer NÖ, Arbeiterkammer NÖ, ÖGB NÖ und Industriellenvereinigung NÖ gemeinsam mit Landesrat Danninger ihre Forderung an Bundesminister Rudolf Anschober, Selbsttests anzuerkennen: „Um die über 600.000 wöchentlichen verpflichtenden Testungen der Beschäftigten auch in den mittelständischen und kleineren Betrieben in Niederösterreich durchzuführen, braucht es rasch die Anerkennung der Selbsttests, die unter Aufsicht in den Firmen durchgeführt werden können. Und um das medizinische Personal zu entlasten, muss der Kreis der Personen, die Selbsttests nach einer qualifizierten Unterweisung kontrollieren und abnehmen können, erweitert werden. Nur so können wir sicherstellen, dass diese Mammut-Aufgabe auch in der Praxis umsetzbar ist.“

Weitere Informationen: Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse