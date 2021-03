MORGEN Pressekonferenz AK, ÖGJ: Jugendliche – gute Ausbildung dringend gesucht

Analyse: Wie groß die Lehrstellenlücke tatsächlich ist – plus Präsentation eines Maßnahmenpakets, das jetzt für die Jugendlichen umgesetzt werden muss

Wien (OTS) - Die Lehrstellensituation ist angespannt, und auch wer eine Lehrstelle hat, steht in der Corona-Krise stark unter Druck. Auf der Pressekonferenz präsentieren Arbeiterkammer und Gewerkschaftsjugend, wie groß die Lehrstellenlücke tatsächlich ist und was jetzt für die Jugendlichen getan werden muss.

Pressekonferenz mit

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer

Susanne Hofer, Vorsitzende der Gewerkschaftsjugend

Dienstag, 30. März 2021, 10.00 Uhr

AK Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

Falls Sie das Pressegespräch vor Ort besuchen wollen, ersuchen wir Sie um Akkreditierung bis spätestens 29. März unter presse @ akwien.at. Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie ist die Anzahl der TeilnehmerInnen begrenzt. Zudem ersuchen wir Sie darum, vor Ort einen Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten und eine FFP2-Maske zu tragen.

Sie können das Pressegespräch auch via Livestream unter

https://wien.arbeiterkammer.at/lehrlinge mitverfolgen. Redakteurinnen

und Redakteure haben die Möglichkeit, Fragen via E-Mail an nani.kauer @ akwien.at zu richten.

Wir würden uns freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion beim Pressegespräch live oder online begrüßen zu dürfen.

