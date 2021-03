Elektrotechnische Prüfung und Zertifizierung: OVE Certification bekommt neuen Leiter

Wien (OTS) - Nach mehr als drei Jahrzehnten als Leiter von OVE Certification tritt Dipl.-Ing. Wolfgang Martin mit Ende März in den Ruhestand. Neuer Leiter der österreichischen elektrotechnischen Zertifizierung ist ab 1. April 2021 Dipl.-Ing. Thomas Neumayer.

Mit Wolfgang Martin verabschiedet sich ein national wie international hoch angesehener Experte in den Ruhestand. Mehr als drei Jahrzehnte lang gestaltete er die Entwicklung der elektrotechnischen Zertifizierung erfolgreich mit – sowohl national als auch international in den höchsten Gremien, etwa als Vizepräsident von ETICS.

Erfolgreiche Entwicklung über Jahrzehnte

Unter der Führung von Dipl.-Ing. Martin entwickelte sich OVE Certification von einer nationalen Organisation zum international anerkannten Dienstleister. Das belegen auch die aktuellen Kennzahlen: Mehr als 30.000 Produkte sind von OVE Certification zertifiziert, in fast 400 Fertigungsstätten weltweit wird die Produktion kontinuierlich überwacht. „In einem sich ständig ändernden Umfeld steht die elektrotechnische Zertifizierung weiterhin für Sicherheit und Funktionalität und schafft Vertrauen in bestehende und künftige Technologien. Ich freue mich, dass ich diese erfolgreiche Entwicklung so viele Jahre lang mitgestalten durfte. Mit Thomas Neumayer übernimmt ein erfahrener Experte und langjähriger Kollege meine Funktion“ , so Martin.

Erfahrener Experte übernimmt Leitung

Dipl.-Ing. Thomas Neumayer war als Leiter des Inspektionsservice bei OVE Certification seit 1994 für die Durchführung von nationalen und internationalen Inspektionen und Audits verantwortlich. Zudem war er seit vielen Jahren als Zertifizierungssachbearbeiter und Qualitätsmanager im Einsatz sowie als Experte in internationalen Gremien tätig. „Die elektrotechnische Zertifizierung agiert in einem sich ständig ändernden internationalen Umfeld. Nicht zuletzt die Corona-Krise hat bewiesen, wie flexibel wir agieren müssen. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen als Leiter von OVE Certification und weiß ein erfahrenes und professionelles Team an meiner Seite“ , so Neumayer.

Starker Partner für die Wirtschaft

Auch OVE-Präsident Dr. Kari Kapsch würdigt die langjährigen Verdienste Wolfgang Martins für den OVE: „Dipl.-Ing. Wolfgang Martin hat OVE Certification zu dem gemacht, was es heute ist: ein international höchst anerkannter Dienstleister und unverzichtbarer Kooperationspartner für die Wirtschaft. Ich danke Wolfgang Martin für seinen jahrelangen unermüdlichen Einsatz. Gleichzeitig freue ich mich, dass mit Dipl.-Ing. Thomas Neumayer ein erfahrener Experte OVE Certification in die Zukunft führen wird. In einem innovativen Umfeld, das einem ständigen Wandel unterliegt, bleibt der OVE damit ein starker und verlässlicher Partner der Wirtschaft.“

Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik ist eine moderne und unabhängige Branchenplattform und gestaltet die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik in Zeiten des digitalen Wandels aktiv mit. Der OVE vernetzt Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, Energieunternehmen sowie Anwender und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten den Erfolg der Branche. Als elektrotechnische Normenorganisation und mit seinen weiteren Kerngebieten Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at.

