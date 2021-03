Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

47 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 28. März 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Mitfahrer in einem Pkw, zwei Pkw-Lenker und ein Motorradlenker bei drei Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Freitag, 26. März 2021, im Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg, bei dem drei Personen getötet wurden. Ein 29-Jähriger kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit einem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum und mehrere Sträucher. Der Lenker, der nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war, sowie seine beiden Mitfahrer, verwendeten zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Sicherheitsgurt. Durch den heftigen Anprall wurden zwei Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarben alle drei Beteiligten noch am Unfallort. Am Wochenende, zu Beginn der Osterferien, verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und eine auf einer Landesstraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Salzburg und jeweils einer in Niederösterreich und Oberösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und in einem Fall ein gesundheitliches Problem des Fahrzeuglenkers. Alle drei tödlichen Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, drei Pkw-Insassen verwendeten keinen Sicherheitsgurt und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 28. März 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 47 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 65 und 2019 waren es 59.

