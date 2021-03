Lehner: 2020 bringt ein leichtes Plus an Selbständigen

Wien (OTS) - „Mit 599.807 Selbständigen verzeichnen wir einen leichten Zuwachs von rund 1 % nach einem turbulenten Jahr 2020“, erklärt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen. „Unsere Versichertenzahlen geben einen Grund für einen vorsichtigen Optimismus. Der Anstieg der Gewerbetreibenden und neuen Selbständigen zeigt, dass trotz Corona, der Trend zum Unternehmertum weiterhin aufrecht bleibt“, sagt Lehner.

Die SVS startete mit insgesamt 594.614 Selbständigen ins Jahr 2020. Mit dem ersten Lockdown sind rund 7.000 und damit 1,5 % der Versicherten im Frühjahr 2020 weggebrochen. Diese Entwicklung stoppte mit Sommer 2020 und wandelte sich in einen Anstieg um. „Im Sommer und Herbst 2020 startete eine neue Welle von Selbständigen. Wir hatten rund 1.000 neue Selbständige pro Monat zu verzeichnen“, erklärt der SVS-Obmann. Im gewerblichen Bereich stieg die Zahl der Versicherten von 462.000 auf knapp 470.000. Das ist ein Anstieg von rund 2 %. Im landwirtschaftlichen Bereich ist der Versichertenstand von 132.000 auf 130.500 um 1 % leicht gesunken. „Das Wachstum ist ein Indiz, dass nach Ende der Lockdowns und mit dem Sieg über die Pandemie rasch eine Erholung der Wirtschaft einsetzt. Die Menschen sind bereit, ihre Ideen in Taten umzusetzen und mutig aus der Krise zu kommen“, so Lehner abschließend.

