ORF-„Pressestunde“ mit Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof von Wien

Am 28. März um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Auch heuer ist Ostern – das wichtigste Fest der katholischen Kirche – mit Auflagen und Einschränkungen verbunden; aber zumindest dürfen Gottesdienste mit Gläubigen in den Kirchen stattfinden. Wie empfindet der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn die zahlreichen Entbehrungen, die wegen der Corona-Pandemie auch Katholikinnen und Katholiken seit mehr als einem Jahr hinnehmen müssen? Wie beurteilt er die Maßnahmen der Politik im Hinblick auf die Ausübung der Religionsfreiheit? Welche Auswirkungen hat die Pandemie auch auf die finanzielle Situation der Kirche? Die Zahl der Kirchenaustritte ist im vergangenen Jahr zwar zurückgegangen, aber wie will der frühere langjährige Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz den Glauben an die Institution Kirche insgesamt wieder stärken? Welche Folgen hat das Nein aus Rom zur Segnung homosexueller Paare für eine Öffnung der Kirche? Wie groß sind die Sorgen des Kardinals nach der Aufhebung des Sterbehilfe-Verbots durch den Verfassungsgerichtshof? Und welche Hoffnung hat Schönborn, dass die Bundesregierung doch Bereitschaft zeigt, Menschen aus den Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 28. März 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Doris Helmberger-Fleckl

„Die Furche“

und

Andreas Mayer-Bohusch

ORF

