Oster-Lockdown in Ostösterreich, Impfchaos und Sport in der Krise

"Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher", am So., 28.03., ab 21:50 Uhr

Salzburg (OTS) - Zum Duell der Meinungsmacher und den aktuellen Themen „Oster-Lockdown in Ostösterreich“, „Impfchaos – zu wenig, zu langsam?“ und „Sport in der Krise“ lädt Moderator Christoph Kotanko diesen Sonntag Rosemarie Schwaiger (Innenpolitik-Expertin „Profil“), Klaus Taschwer (Wissenschaftsjournalist „Der Standard“), Roland Tichy (Publizist) und Bert Ehgartner, (Autor und Journalist) ein.

Die Themen für das Duell der Meinungsmacher

Oster-Lockdown in Ostösterreich: Gesundheitsminister Anschober und die Landeshauptleute von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland haben einen harten Lockdown für Ostösterreich beschlossen. Mit dieser „Osterruhe“ sollen die rasant steigenden Fallzahlen eingebremst werden, um die Lage auf den Intensivstationen zu entspannen. Wie sinnvoll sind Verschärfungen für sechs Tage? Machen die Menschen diese Maßnahmen noch mit? Wie existenzbedrohend ist das erneute Schließen für Handel und Dienstleister? Und wann werden unsere Kinder wieder in die Schulen zurückkehren können?

Impfchaos: Mittlerweile wurden in Österreich eine Million Dosen verimpft – im internationalen Vergleich kein Spitzenwert. Nun sollen bis Ende Juni zehn Millionen zusätzlicher Impfdosen in der EU verteilt werden. Hat sich Kanzler Kurz mit seiner Kritik an der EU-Impfstoffverteilung durchgesetzt? Welche Fehler wurden bei der Impfstoffbeschaffung durch die Bundesregierung gemacht? Wer hat das Impf-Chaos zu verantworten? Und wie sicher sind die Corona-Impfstoffe überhaupt?

Sport in der Krise: Seit einem Jahr finden beliebte Zuschauersportarten vor leeren Rängen statt. Wie tief steckt der Sport in der Krise? Unter welchen Auflagen können Stadien wieder besucht werden? Was bedeuten die Lockdowns für kleine Vereine? Und wie problematisch ist das fehlende Sportangebot für die Entwicklung unserer Kinder?

Die Gäste:

Rosemarie Schwaiger, Innenpolitik-Journalistin des „Profil“

Klaus Taschwer, Wissenschaftsjournalist von „Der Standard“

Roland Tichy, Publizist

Bert Ehgartner, Autor, Journalist und Filmemacher

Moderation: Christoph Kotanko



