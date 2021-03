SPÖ-Keck: SPÖ unterstützt Umsetzung der Forderungen des Smoke NEIN-Volksbegehrens

Verfassungsrechtliche Absicherung des Rauchverbots gefordert

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Nationalratsabgeordneter Dietmar Keck unterstützt die Forderung des Smoke NEIN-Volksbegehrens nach verfassungsrechtlicher Absicherung des Rauchverbots in der Gastwirtschaft. Durch die ÖVP-FPÖ-Regierung 2017 entstand ein Hin und Her beim Rauchverbot in der Gastwirtschaft, dass der Abgeordnete nicht sinnvoll findet: „Wir tragen die verfassungsrechtliche Absicherung des Verbots mit, für die Gesundheit und für Klarheit bei den Gastronomen.“****

Die Entwicklung von Rauchverboten in Österreich zeigt für Keck, dass diese keine negativen wirtschaftlichen Auswirkungen haben, auch Zugreisen gingen seit dem Rauchverbot in ÖBB-Zügen aus dem Jahr 2008 nicht zurück. „Rauchen ist eine Sucht und kein Genuss“, weiß Keck aus persönlicher Erfahrung, wie schwierig es ist sich das Rauchen abzugewöhnen. Er wünscht sich deswegen vom Gesundheitsminister unterstützende Maßnahmen zur Entwöhnung des Rauchens. (Schluss) sd/up



