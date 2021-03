Offener Brief des österreichischen Handels an Gesundheitsminister Anschober ad Corona-Eintrittstests

Wien (OTS) - Mit einem offenen Brief wendet sich der österreichische Handel an Gesundheitsminister Rudolf Anschober: Weder die "Osterruhe" noch die im Anschluss geplanten Zutrittstests im gesamten Non-Food Handel der Ostregion sind epidemiologisch nachvollziehbar. Diese beiden Maßnahmen lassen uns als Händler fassungslos zurück.

Jenen Geschäften in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, die von den erneuten behördlichen Schließungen betroffen sind, entgehen vier Einkaufstage im wichtigen Ostergeschäft und damit ein Umsatz von 500 Millionen Euro. Doch damit nicht genug: Ab 7. April soll der Einkauf im Non-Food-Handel nur noch nach Vorlage eines negativen Corona-Tests möglich sein. Zuletzt haben in den Befragungen mehr als drei Viertel der heimischen Konsumenten derartige Zutrittstests im Handel klar abgelehnt. Auch der Handel hat sich stets vehement dagegen ausgesprochen.



Warum? Zutrittstests in den Geschäften können kaum etwas an den Corona-Fallzahlen ändern, aber bis zu zwei Drittel aller Umsätze im Handel vernichten. Wir sprechen hier allein in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland von 280 Millionen Euro pro Woche. Diese sinnlose Maßnahme würde tausende Unternehmen in ihrer Existenz gefährden und zehntausende Arbeitsplätze kosten – ein wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisches Desaster. Die Osterruhe und die Wochen danach könnten leider für viele Händler zur letzten Ruhe werden.

Gerade für den Einzel- und Großhandel sind derartige Corona-Eintrittstests auch aufgrund der begrenzten Aufenthaltsdauer nicht notwendig. Wir haben in den Geschäften eine durchschnittliche Einkaufsdauer von lediglich 13 Minuten. Daher wären verpflichtende Corona-Eintrittstests weder sinnvoll noch praktikabel. Die Vorstellung, vor jedem Kauf im Non-Food-Handel einen negativen Corona-Test vorweisen zu müssen, ist schlicht absurd.

Daher ersuchen wir Gesundheitsminister Anschober, ein Machtwort zu sprechen, um diese Regelung für den Handel noch abzuwenden. Das vollständige Schreiben finden Sie beiliegend.

