N!CE bringt Ankathie Koi in Private auf die Bühne

Bei dem neuen Spiel der Österreichischen Lotterien am 29. März ein Ticket für eine exklusive Show von Ankathie Koi in Private gewinnen und vorne mit dabei sein!

Wien (OTS) - Erlebnisse statt hoher Jackpots ist die Devise bei N!CE. Und weil 2020 leider die echten Erlebnisse ausgegangen sind, bringt N!CE die Live-Events der österreichischen Kunstszene auf die Bühne. Das Besondere daran: N!CE kauft bereits jetzt die Tickets der Events und unterstützt damit umgehend die Künstlerinnen und Künstler in schwierigen Zeiten! Damit es in der österreichischen Musik- und Kabarett-Szene während geschlossener Bühnen nicht still wird. Das ist N!CE 4 Austria.

Um Ankathie Koi in Private endlich wieder hautnah zu erleben, gemeinsam mit Freunden über die Schmäh’s und Gags von Maschek herzhaft zu lachen oder einfach mal wieder den Lieblingssong bei einem Live-Konzert von Cari Cari lauthals in der Menge mitzusingen – dazu braucht es nur N!CE. Denn die Tickets für die Acts kann man sich jetzt schon sichern. N!CE hat bereits eines der ersten Events der angeführten Künstler finanziert und verlost die Tickets ab 50 Cents über das neue Spiel N!CE. Los geht es am 29. März 2021. Denn an diesem Tag stehen Tickets für Ankathie Koi in Private bei N!CE zur Verlosung.

„Wir freuen uns jetzt schon wie zwei vierblättrige Kleeblätter endlich mal wieder „echte“ Menschen im Publikum zu sehen! Das wird ein toller Event!", sagt Ankathie Koi über die Möglichkeit, bald wieder auf der Bühne stehen zu können.

So kommt man zu den Tickets

Um bei N!CE mitspielen zu können, und eines der Tickets zu gewinnen, braucht man lediglich ein Smartphone und einen aktiven win2day Account.

• Kunde öffnet nice.at am Smartphone

• win2day Registrierung & Altersverifikation oder Anmeldung mit existierendem win2day Account direkt in N!CE

• Auf jeden neuen N!CE User warten 10 Gratis-CO!NS

• Einzahlung direkt in N!CE oder auf win2day Kundenkonto

• Guthaben und verfügbare Sachpreis-Verlosungen sind sichtbar

• Kunde kauft sich Lose

• Kunde gewinnt oder verliert

• Kunde wird im Fall eines Hauptgewinnes umgehend per E-Mail informiert

• Kunde bekommt seinen Gewinn übermittelt

Das ist N!CE

Außergewöhnliche Sachpreise als Haupttreffer gepaart mit niedrigem Lospreis und dem Spielerschutzkonzept von win2day – mit N!CE haben die Österreichischen Lotterien ein komplett neues Spielkonzept auf den Markt gebracht.

Spielmechanik

N!CE ist eine elektronische Lotterie nach §12a Glücksspielgesetz. Es gibt je nach Einsatz (50 Cent, 1 Euro oder 1,50 Euro) drei unterschiedliche Arten von Gewinnpyramiden. Bei N!CE kommt eine eigene Währung zum Einsatz: Sie trägt den einprägsamen Namen CO!N (1 CO!N hat den Wert von 50 Cent). Die Gewinnpyramiden sind flach gestaltet. Es gibt jeweils die Haupttreffer in Form von Sachpreisen, in den unteren Rängen werden CO!Ns ausgespielt. Neun von zehn Losen gewinnen großartige Gadgets, einzigartige Erlebnisse, lustige Bonusspiele oder ihren Einsatz zur Gänze oder zum Teil zurück.

Gewinnt man ein Bonusspiel, dann tritt man in „Schere – Stein – Papier“ an und kann wieder 1 CO!N gewinnen.

Vertrauen, Sicherheit und Spielerschutz

N!CE ist ausschließlich über nice.at und einem damit verbundenen aktiven win2day Account spielbar. Damit sind die hohen Jugend- und Spielerschutzmaßnahmen der Österreichischen Lotterien garantiert. Die Teilnahme an win2day ist erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr möglich und überdies nur Personen gestattet, die über einen österreichischen Haupt- oder Nebenwohnsitz verfügen. Zudem müssen Einzahlungs- und Spielzeit-Limits gesetzt werden, und es ist das Einrichten von nur einem Benutzerkonto pro Person erlaubt.

Ankathie Koi

Bewaffnet mit einer Portion 80er-Extravaganz zieht Ankathie Koi, die wahrscheinlich perfekteste Popstimme des Landes, das Publikum in ihren Bann. Ankathie Koi ist eine bayrische Wahl-Wienerin, die seit 2015 mit ihrem Soloprojekt 80er-Jahre-Flair und Vokuhila hochleben lässt. Ihre Stimme, die spielerisch zwischen drei Oktaven herumwirbelt und keinen Vergleich mit internationalen Popdiven zu scheuen braucht, setzt sie nicht nur in ihrem Soloprojekt ein, sie leiht sie gerne auch Projekten in ihrem künstlerischen Umfeld. 2016 wurde sie eingeladen, das Wiener Popfest zu kuratieren. Ende letzten Jahres hat sie ihr neues Album „Prominent Libido“ präsentiert. Beim Spezialprogramm „Koi in Private“ reduzieren sich Ankathie Koi, und ihr Partner in Crime Nick Ratterton auf das Wesentliche. Gesang und Klavier. Großes und große Emotionen dürfen erwartet werden Besetzung: Ankathie Koi (Gesang) & Nick Ratterton (Piano)

Fotos zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/NICE-4-Austria

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at