Sportlich und klimafreundlich in die Osterferien

Vier Ausstellungen locken bis zur „Osterruhe“ ins Museum Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Über 40 lebende Tierarten, 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte, das interaktive Kohlendioxid-Labor und das „Jahrhundert des Sports“ bieten aktuell im „Haus der Geschichte“ und im „Haus für Natur“ in der Kulturstadt St. Pölten jede Menge Programm für einen Ausflug. Auf rund 6.000 Quadratmetern und mit einem umfassenden Sicherheitskonzept ist ein entspannter Kulturgenuss möglich. Am Montag, 29. März, ist zusätzlich geöffnet.

„Von Samstag, 27. März, bis Mittwoch, 31. März, bieten wir in allen Ausstellungen mobile Infopersonen, die Fragen unserer Besucherinnen und Besucher beantworten“, erklärt Matthias Pacher, Geschäftsführer vom Museum Niederösterreich. „Im ‚Haus für Natur‘ und in der Sonderausstellung ‚Sport‘ gibt es jeweils eine Rätselrallye für unsere jungen Gäste und in der Klima-Ausstellung einen eigenen Klima-Pass. Für die Zeit der so genannten ‚Osterruhe‘ von 1. bis 6. April ist unser digitales Museum für alle Freundinnen und Freunde des Museums Niederösterreich da. In diesem Sinne bieten wir für Ostern passend und entsprechend der aktuellen Möglichkeiten ein buntes Programm“, so Pacher.

Das digitale Museum bietet jede Menge Informationen und Unterhaltung rund um die Themen des Museums Niederösterreich. Neben einer digitalen Osterwerkstatt, Do-it-yourself-Videos und Tierrätsel für junge Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher sind auf der digitalen Plattform auch virtuelle Einblicke ins Museum, Archivaufnahmen von Veranstaltungen, das digitale Lexikon „Gedächtnis des Landes“ und der informative Museumsblog zu finden. Das digitale Museum ist unter dem Link http://www.museumnoe.at/digitalesmuseum 24/7 geöffnet.

Nähere Informationen: Niederösterreichische Museum Betriebs GmbH, Mag. Florian Müller, Telefon +43 2742/90 80 90-911, Mobil +43 664 604 99-911, E-Mail florian.mueller @ museumnoe.at, www.museumnoe.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse