„It’s all about fish“: „Sport am Sonntag“-Spezial über Österreichs Fußball-Beziehung zu Färöer

Am 28. März um 18.00 Uhr in ORF 1 als Opener für das „Formel 1 Motorhome“

Wien (OTS) - Um 20.15 Uhr trifft Österreich am 28. März 2021 in der WM-Qualifikation im Ernst-Happel-Stadion live in ORF 1 auf Färöer. Färöer? War da nicht einmal was? Der Dokumentarfilm „It’s all about fish“ von Wolfgang Zechner erzählt davor um 18.00 Uhr in ORF 1 darüber, „Wenn Fußball Geschichte schreibt“.

Der 12. September 1990 veränderte eine kleine Inselgruppe im Atlantik für immer. Aus Sicht der Färöer ist der 1:0-Sensationssieg gegen Österreich ein Wendepunkt der Geschichte. Für den Fußball-Zwerg gibt es seitdem zwei verschiedene Zeitrechnungen: die Zeit vor diesem Spiel – und die Zeit danach.

Apropos danach, danach öffnet um 19.05 Uhr in ORF 1 erstmals das „Formel 1 Motorhome“ und befasst sich mit dem GP von Bahrain.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at