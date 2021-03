23. Bezirk: Richard-Strauß-Straße - Fahrbahnsanierungsarbeiten zwischen Traviatagasse und Anton-Ochsenhofer-Gasse

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 30. März 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Frostschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Richard-Strauß-Straße von Traviatagasse bis und in Fahrtichtung Anton-Ochsenhofer-Gasse im 23. Bezirk. Der Fahrzeugverkehr wird wechselweise durch den Arbeitsbereich geschleust.

Örtlichkeit der Baustelle: 23., Richard-Strauß-Straße zwischen Traviatagasse und Anton-Ochsenhofer-Gasse

Baubeginn: 30. März 2021

Geplantes Bauende: 1. April 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

